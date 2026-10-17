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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα, όπου μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε πέσει από την ταράτσα του κτιρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Τη γυναίκα εντόπισε επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές. Όπως μεταδίδει το tempo24.news, πρόκειται για το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό που καταγράφεται μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, προκαλώντας έντονη ανησυχία.