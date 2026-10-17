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Στη σύλληψη ενός νεαρού Ρομά προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, το απόγευμα της Παρασκευής (16.10.26), στα Βραχνέικα Πατρών, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε αυλή κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος, το οποίο εισήλθε στην αυλή σπιτιού γυναίκας. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα με κυνηγετικό όπλο, προκαλώντας αναστάτωση.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε αυλή οικίας με αυτοκίνητο και πραγματοποίησε με κυνηγετικό όπλο, δύο πυροβολισμούς στον αέρα, ενώ στην συνέχεια προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημα και τράπηκε σε φυγή.