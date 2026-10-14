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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στην Πάτρα, όταν ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών, έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας και έχασε τη ζωή του, στη διασταύρωση των οδών Νόρμαν και Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το tempo24, ο νεαρός φέρεται να είχε ενημερώσει προηγουμένως συγγενικά του πρόσωπα ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του.

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Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.