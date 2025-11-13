Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Γλαύκου στην Πάτρα.
Η πυρκαγιά, κάτω από άγνωστες συνθήκες, προκάλεσε σοβαρές ζημιές, με τις φλόγες να ξεπηδούν ακόμη και από τη στέγη του κτιρίου.
Στο σημείο έσπευσαν πάνω από τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με πολλούς άνδρες, ενώ ισχυρή ήταν και η παρουσία της αστυνομίας. Σαράντα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, γύρω στις 21:30, η πυρκαγιά είχε περιοριστεί σημαντικά, αλλά οι πυροσβέστες συνεχίζουν την κατάσβεση. Ζημιές από καπνό έχουν υποστεί και τα γειτονικά κτίρια.