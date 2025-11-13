Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Γλαύκου στην Πάτρα.

Η πυρκαγιά, κάτω από άγνωστες συνθήκες, προκάλεσε σοβαρές ζημιές, με τις φλόγες να ξεπηδούν ακόμη και από τη στέγη του κτιρίου.

#Πυρκαγια σε βιομηχανικό χώρο στην περιοχή Δεμένικα Αχαΐας. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2025

Στο σημείο έσπευσαν πάνω από τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με πολλούς άνδρες, ενώ ισχυρή ήταν και η παρουσία της αστυνομίας. Σαράντα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, γύρω στις 21:30, η πυρκαγιά είχε περιοριστεί σημαντικά, αλλά οι πυροσβέστες συνεχίζουν την κατάσβεση. Ζημιές από καπνό έχουν υποστεί και τα γειτονικά κτίρια.