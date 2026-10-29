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Τρεις κλέφτες χαλκού, οι οποίοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, φέρονται να προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στην Πλάκα πριν από έναν μήνα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ερευνητές εντόπισαν βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφονται οι τρεις άνδρες λίγες ώρες πριν από την έκρηξη. Στο βίντεο φαίνονται να εισέρχονται στο τριώροφο κτίριο και να εξέρχονται τρέχοντας, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα.

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Παράλληλα, τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου εντόπισαν το ακριβές σημείο από το οποίο σημειώθηκε η διαρροή.

Δείτε στο βίντεο, στο 2:37, το σχολικό να περνά από το σημείο και αμέσως μετά να ακολουθεί η έκρηξη.