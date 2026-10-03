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Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, με τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Η ΕΜΥ έχει επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με την κόκκινη προειδοποίηση να παραμένει σε ισχύ για την Κρήτη έως νωρίς το απόγευμα και την πορτοκαλί να ακολουθεί μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Οι εικόνες από το πέρασμα της κακοκαιρίας αποτυπώνουν το μέγεθος των προβλημάτων, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης να καλύπτουν ολόκληρες περιοχές.

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Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη

Στα Ζωνιανά, η εικόνα από ψηλά είναι αποκαλυπτική, καθώς ο κεντρικός δρόμος έχει καλυφθεί από νερά και φερτά υλικά. Την ίδια ώρα, στα Χανιά, τα τεράστια κύματα και οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει έντονα προβλήματα στο Παλιό Ενετικό Λιμάνι, ενώ το παραλιακό μέτωπο θυμίζει λίμνη. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καταγράφουν με τα κινητά τους τις εικόνες από την ένταση των φαινομένων.