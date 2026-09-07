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Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, τίμησε τη μνήμη της νεαρής κοπέλας, τονίζοντας τον ισχυρό δεσμό που διατηρούσε η ίδια με τη χώρα.

Η οικογένεια της Έντεν Μπεν Ρουμπί οργάνωσε το φεστιβάλ με σκοπό να τιμηθεί η ζωή της μέσα από τη μουσική και τη δημιουργία.

Οι ομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της μνήμης των θυμάτων της επίθεσης, αρνούμενοι να επιτρέψουν στο μίσος να κυριαρχήσει έναντι της ζωής.

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Σχεδόν τρία χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποίησε η Χαμάς κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα κατά των κιμπούτς και του μουσικού φεστιβάλ Nova, όπου δολοφονήθηκαν περίπου 400 άτομα, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η 23χρονη Έντεν Μπεν Ρουμπί, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από μικρό παιδί επισκεπτόταν τη Βόρεια Ελλάδα κάθε καλοκαίρι

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών διοργάνωσε εχθές 7/9 μία εκδήλωση προς τιμήν της, όπου παρευρέθηκε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι. Μιλώντας στην εκδήλωση «After Eden Festival», αναφέρθηκε στη βαθιά αγάπη που είχε η Έντεν για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι είναι καθηκόν να μην ξεθωριάσει η μνήμη της.

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«Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε την ιστορία της. Και θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε», είπε χαρακτηριστικά η Πνινάτ Γιανάι.

«Η Έντεν είχε έναν βαθύ και ξεχωριστό δεσμό με την Ελλάδα. Πέρασε εδώ μέρος των παιδικών της χρόνων, συμμετείχε σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, δημιούργησε πολλές φιλίες και αγάπησε βαθιά αυτή τη χώρα και τους ανθρώπους της. Υπό αυτή την έννοια, και εδώ, στην Ελλάδα, η Έντεν ήταν μία από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Γιανάι.

«Από τη δολοφονία της και μετά, η Ισραηλιτική Κοινότητα αρνείται να αφήσει τη μνήμη της να σβήσει», υπογράμμισε η κ. Γιανάι, ενώ πρόσθεσε πως «χρόνο με τον χρόνο, μαζί με την οικογένεια της Έντεν, συγκεντρώνεται για να την τιμήσει, να αφηγηθεί την ιστορία της και να γιορτάσει τη ζωή που εκείνη αγαπούσε τόσο πολύ».

“Last night, I had the privilege of attending the After Eden Festival, a moving event organized by the Jewish community of Athens in memory of Eden Ben Rubi, who was murdered at the Nova Music Festival during the October 7 massacre. She was only 23 years old.



Eden had a deep and… pic.twitter.com/YsC5PtCpfm — Ambassador Pninat Yanay (@Amb_PninatYanay) September 7, 2026

«Υπάρχει κάτι βαθιά συγκινητικό και ισχυρό σε μια κοινότητα που επιλέγει όχι μόνο να θυμάται όσους έχασε, αλλά και να συνεχίζει να λέει τα ονόματά τους, να μοιράζεται τις ιστορίες τους και να κρατά ζωντανή τη μνήμη τους. Η Έντεν ήταν ένας από τους περίπου 1.200 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν στη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου – νέοι και νέες, παιδιά, γονείς και παππούδες, των οποίων οι ζωές αφαιρέθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Όμως, η μνήμη δεν μπορεί να δολοφονηθεί», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη της «προς την Ισραηλιτική Κοινοτητα της Αθηνας για την αφοσίωσή της, για το γεγονός ότι αγκάλιασε την οικογένεια Μπεν Ρουμπί και γιατί συνεχίζει, χρόνο με τον χρόνο, να διατηρεί ζωντανό το φως της Έντεν».

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«Η Έντεν ήταν 23 ετών. Είχε όνειρα, φιλίες, αγάπη και σχέδια για το μέλλον. Θα συνεχίσουμε να λέμε το όνομά της. Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε την ιστορία της. Και θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε. Αιωνία της η μνήμη», κατέληξε.

Συγκινούν οι συγγενείς της 23χρονης

Στην εκδήλωση After Eden Festival η γιαγιά της Εντέν είπε πως «της μιλούσα μέχρι το τέλος. Ήταν πανέμορφη, ταλαντούχα, αγαπούσε τη ζωγραφική και ήταν ανοιχτόκαρδη». Η μητέρα της σημείωσε ότι «ήθελε να ζήσει, να διασκεδάσει, να χορεύει, να τραγουδά, να χαίρεται τη ζωή αλλά δεν τα κατάφερε»

Η Πνινάτ Γιανάι επεσήμανε πως «η Χαμάς ήθελε να μετατρέψει τη μουσική σε σιωπή, τη χαρά σε φόβο και τη ζωή σε θάνατο. Ήθελαν το μίσος να κυριαρχήσει. Δεν θα το επιτρέψουμε».

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Η εκδήλωση μνήμης «After Eden Festival» διοργανώθηκε από την οικογένειά της με σκοπό να τιμηθεί η μνήμη της Έντεν και των υπόλοιπων θυμάτων της επίθεσης μέσα από τη μουσική, την οποία η ίδια υπεραγαπούσε.