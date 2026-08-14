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Για το Σάββατο 15 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιφέρειες, θέτοντας τις κρατικές υπηρεσίες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Οι αρχές απαγορεύουν την κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς, ενώ συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν σπινθήρες στην ύπαιθρο.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε επιφυλακή, συνεχίζοντας τις περιπολίες και την εναέρια επιτήρηση για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν νέων δασικών πυρκαγιών.

Ο υπουργός χαρακτήρισε υποδειγματική τη διαχείριση της πρόσφατης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, όπου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 446 πολίτες μέσω συντονισμένης επιχείρησης των σωμάτων ασφαλείας.

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Συνεδρίασε και σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, μετά από πρόσκληση του γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο ους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

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-Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

-Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

-Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

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-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-Περιφέρεια Κρήτης

-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και ‘Αγιον Όρος)

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-Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

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Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες στο έδαφος και η εναέρια επιτήρηση με drone και αεροσκάφη. Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Τουρνάς: «Υποδειγματική η προσπάθεια της Πυροσβεστικής στη Χαλκιδική»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο υπουργός αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες, με ιδιαίτερη αναφορά στην πυρκαγιά της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Όπως σημείωσε, επρόκειτο για μία ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή, με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού.

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Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς χαρακτήρισε «υποδειγματική την όλη προσπάθεια» από την Πυροσβεστική, τονίζοντας ότι σήμερα, από το πρωί, η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση και πραγματοποιούνται διαβροχές. Παράλληλα, επεσήμανε την καθοριστική συμβολή και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Περιφέρειας και του Δήμου, καθώς και των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι συνέδραμαν συντονισμένα στην επιχειρησιακή προσπάθεια.

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«Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη και πολύ μεγάλη. Τα εναέρια μέσα ήταν 16, συνολικά, τα οποία επιχειρούσαν μέχρι τη δύση του ηλίου», υπογράμμισε ο υπουργός, προσθέτοντας πως η προσπάθεια συνεχίστηκε συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με διανοίξεις δρόμων και αντιπυρικών ζωνών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή, η οποία, όπως είπε, αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα σημεία της επιχείρησης. «Έγκαιρα είχε συντονιστεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού με ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και με πλωτά του Λιμενικού και με μεγάλο πλοίο που εξασφαλίστηκε από τη SeaJets και, βέβαια, με τα πλωτά του Πυροσβεστικού Σώματος. Όλα αυτά μαζί κατάφεραν να απομακρύνουν 446 ανθρώπους με απόλυτη ασφάλεια», σημείωσε.

Στην τοποθέτησή του κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Τουρνάς, κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό της χθεσινής ημέρας, τόνισε ότι, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, «ο μηχανισμός στάθηκε όρθιος και πήγε καλά».

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Με πληρφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ