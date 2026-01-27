Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για το δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Με σύνθημα «Δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα της εργοδοσίας» και «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» το Eργατικό Kέντρο Τρικάλων είχε καλέσει σε 24ωρη απεργία σήμερα, Τρίτη (27/1), και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος:

Παράλληλα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών και ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη.

Υπενθυμίζεται πως, πρόσωπα της τραγωδίας είναι η Αγάπη Μπούνοβα, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα μητέρα τριών παιδιών, η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων μητέρα δύο παιδιών, η Αναστασία Νάσιου από το Γριζάνο Φαρκαδόνας και η 45χρονη Ελενα Κατσαρού από τον Γλινό, μητέρα ενός 13χρονου παιδιού.

Σε επίπεδο ερευνών, δε, οι καταθέσεις των προσώπων-κλειδιά αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του εργατικού δυστυχήματος.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός ασφαλείας του εργοστασίου, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει, θεωρείται πολύ σημαντικό πρόσωπο για την εξέλιξη της έρευνας. Παράλληλα, θα καταθέσουν και οι έξι εργαζόμενοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο μετά την έκρηξη χθες καθώς και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Η επόμενη μέρα της πυρκαγιάς

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI