Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Πόρτο Χέλι μετασχηματίζεται σε διεθνή προορισμό υψηλών προδιαγραφών μέσω επενδύσεων που υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και ενδέχεται να διπλασιαστούν στο μέλλον.

Στην περιοχή αναπτύσσονται ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλων διεθνών ομίλων και σύνθετες οικιστικές υποδομές, με στόχο τη διατήρηση του διακριτικού και αυθεντικού χαρακτήρα της περιοχής.

Η πρόσβαση στον προορισμό διευκολύνεται από την οδική σύνδεση με την Αθήνα και τα τακτικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά.

Η γεωγραφική εγγύτητα με τις Σπέτσες και την Ύδρα, σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον και τις παραλίες, ενισχύουν την τουριστική αξία της ευρύτερης περιοχής.

Οι επενδύσεις επιδιώκουν την ανάπτυξη του τουρισμού διατηρώντας την ιδιωτικότητα και την ήπια πολυτέλεια που αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα του τόπου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Πόρτο Χέλι δεν ανακαλύφθηκε τώρα. Για δεκαετίες υπήρξε το διακριτικό καταφύγιο γνωστών προσωπικοτήτων, κυρίως από τον επιχειρηματικό κόσμο, ανθρώπων που αναζητούσαν ιδιωτικότητα, ασφάλεια, θάλασσα, σκάφος, καλό φαγητό και την πολυτέλεια χωρίς φασαρία. Αυτό που αλλάζει σήμερα είναι η κλίμακα. Η περιοχή της Ερμιονίδας περνά σε μια νέα φάση, με επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που καταγράφονται, μπορεί σε βάθος χρόνου να πλησιάσουν ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ.

Το νέο πρόσωπο της «ήσυχης πολυτέλειας»

Advertisement

Advertisement

Four Seasons στη Χηνίτσα, Six Senses, Waldorf Astoria, νέες μονάδες υψηλών προδιαγραφών, boutique ξενοδοχεία και σύνθετες οικιστικές αναπτύξεις συνθέτουν έναν νέο χάρτη για το Πόρτο Χέλι, την Ερμιόνη, την Κόστα και την ευρύτερη περιοχή. Το κρίσιμο, όμως, είναι να μη χαθεί το βασικό πλεονέκτημα του τόπου: η διακριτικότητα. Εδώ δεν ταιριάζει η κραυγαλέα ανάπτυξη. Το Πόρτο Χέλι κερδίζει επειδή παραμένει αυθεντικό, χαμηλόφωνο, μεσογειακό, οικογενειακό και κοσμοπολίτικο μαζί.

Πρόσβαση χωρίς ταλαιπωρία

Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν είναι νησί, αλλά δίνει αίσθηση νησιού. Ο επισκέπτης μπορεί να πάει οδικώς από την Αθήνα, σε μια διαδρομή περίπου 171 χιλιομέτρων και γύρω στις 2 ώρες και 50 λεπτά, ανάλογα βεβαίως με την κίνηση. Παράλληλα, υπάρχουν ακτοπλοϊκές συνδέσεις από τον Πειραιά προς Πόρτο Χέλι, με δρομολόγια που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και διάρκεια ταξιδιού περίπου 3 ώρες έως 4 ώρες και 5 λεπτά.

Σπέτσες, Ύδρα και θαλάσσιες αποδράσεις

Απέναντι βρίσκεται το μεγάλο στολίδι: οι Σπέτσες. Από το Πόρτο Χέλι η σύνδεση με το νησί είναι υπόθεση λίγων λεπτών, με το δρομολόγιο να διαρκεί περίπου 10 λεπτά και την απόσταση να είναι σχεδόν 2 χιλιόμετρα. Αυτό από μόνο του προσθέτει τεράστια αξία στον προορισμό. Ο επισκέπτης μένει στη στεριά, κινείται με αυτοκίνητο, έχει μαρίνα, βίλες, ξενοδοχεία και σε δέκα λεπτά βρίσκεται στη Ντάπια. Λίγο πιο μακριά, η Ύδρα προσθέτει άλλο ένα επίπεδο γοητείας, με ακτοπλοϊκή σύνδεση από το Πόρτο Χέλι που διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά.

Παραλίες και φυσικό σκηνικό

Advertisement

Το Πόρτο Χέλι δεν είναι μόνο επενδύσεις. Είναι Βερβερόντα, Χηνίτσα, Κουνούπι, Κορακιά, Λεπίτσα, Άγιος Αιμιλιανός. Είναι κλειστοί κόλποι, καθαρά νερά, βοτσαλωτές και αμμώδεις ακτές, μικρές θαλάσσιες διαδρομές με σκάφος και εικόνες που θυμίζουν νησί χωρίς να σε περιορίζουν οι ακτοπλοϊκές εξαρτήσεις. Η επίσημη τουριστική προβολή της Πελοποννήσου αναφέρει ενδεικτικά το Κουνούπι, τη Βερβερόντα, την Κορακιά και τη Λεπίτσα ως παραλίες κοντά στο Πόρτο Χέλι.

Η Πελοπόννησος ως προέκταση του προορισμού

Και το μεγάλο ατού είναι ότι δεν τελειώνουν όλα στο Πόρτο Χέλι. Η περιοχή ανοίγει προς Επίδαυρο, Ναύπλιο, Ερμιόνη, Κοιλάδα, αλλά και προς τις απέναντι θαυμάσιες ακτές της Πελοποννήσου, μέχρι την Κυνουρία και το Λεωνίδιο με τα Πούλιθρα, την Πλάκα και τον Τυρό. Πρόκειται για έναν ευρύτερο χάρτη εμπειριών, όχι απλώς για ένα παραθαλάσσιο θέρετρο.

Advertisement

Το στοίχημα, λοιπόν, είναι σαφές: να έρθουν οι μεγάλες επενδύσεις, αλλά να μη χαθεί η ψυχή του τόπου. Γιατί το Πόρτο Χέλι αξίζει να γίνει παγκόσμιος προορισμός όχι επειδή θα μοιάσει με άλλους, αλλά επειδή θα μείνει αυτό που ήταν πάντα: ένα σπάνιο κομμάτι ελληνικής θάλασσας, όπου η πολυτέλεια δεν φωνάζει, απλώς υπάρχει.