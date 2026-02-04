Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών για τα Τέμπη, μετά την έκδοση πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφορικά με την πυραντοχή των καθισμάτων και του υλικού της αμαξοστοιχίας.

Ο πραγματογνώμονας και μέλος της ΕΔΑΠΟ κ. Λακαφώσης, είπε ότι πιθανότατα η φωτιά στο Β2 βαγόνι, ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα, μέσω των καθισμάτων όμως, που δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές, είπε ότι η φωτιά επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα, που ενώ επέζησαν από τη σύγκρουση, τελικά πέθαναν από τη φωτιά, όπως αναφέρει το ertnews.gr.

Ο κ. Λακαφώσης, έδειξε ένα κομμάτι από παλιότερο κάθισμα το οποίο είχε μαζί του, λέγοντας ότι τα παλιότερα καθίσματα έχουν τρία υλικά. Κάτω – κάτω το κλασσικό κίτρινο μαξιλαράκι το οποίο γνωρίζουμε, πάνω-πάνω το κάλυμμα του καθίσματος, ενώ ενδιάμεσα υπάρχει ένα επιπλέον ύφασμα που λέγεται αραμίδιο, το οποίο έχει ιδιότητες πυρίμαχες, ούτως ώστε να καθυστερεί τη φωτιά σε έκτακτες περιπτώσεις.

Ο κ. Λακαφώσης είπε ότι όλες οι αντικαταστάσεις των καθισμάτων, ανάμεσά τους και αυτές στο Β2 βαγόνι του τρένου, έγιναν χωρίς αυτό το πυράντοχο υλικό.

Στο νομικό κομμάτι, ο κ. Ψαρόπουλος δικηγόρος και πατέρας θύματος στα Τέμπη, καταλόγισε στον Εφέτη ανακριτή Λάρισας, απροθυμία να διερευνήσει σημαντικά ζητήματα για τους συγγενείς, ανάμεσά τους και η πυρασφάλεια των καθισμάτων.

Mάλιστα ο ίδιος τόνισε ότι από τις 17 Μαρτίου του 2023, συγγενείς είχαν θέσει δικαστικό ζήτημα για την πυρασφάλεια των καθισμάτων, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον άλλα δέκα.

Επίσης τόνισε ότι η διαδικασία της ανάκρισης δεν ήταν επαρκής και ότι έπρεπε να μείνει ανοιχτή, μέχρι να παραδοθεί το πόρισμα για την πυρασφάλεια στα καθίσματα του μοιραίου τρένου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξε και μία νέα γυναίκα επιζήσασα του δυστυχήματος, η οποία βρισκόταν στο βαγόνι Β2, η οποία αφηγήθηκε ότι την ώρα του δυστυχήματος, είδε σπίθες αρχικά να βγαίνουν, όταν σταμάτησε το βαγόνι, έβλεπε μαύρο καπνό και μέχρι να βγει είδε τη φωτιά να εξαπλώνεται.