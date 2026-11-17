Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η προωρότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση για την παγκόσμια υγεία, καθώς περίπου ένα στα δέκα νεογνά γεννιέται πρόωρα, αντιμετωπίζοντας αυξημένους κινδύνους για την επιβίωση και την υγεία του.

Οι επιπλοκές από τον πρόωρο τοκετό αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παιδιών κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, αν και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είναι προλήψιμες με κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Η εξέλιξη της νεογνολογίας επιτρέπει πλέον σε πολλά πρόωρα παιδιά να επιβιώνουν και να ζουν φυσιολογικά, χάρη στη χρήση εξειδικευμένων μονάδων εντατικής νοσηλείας και μεθόδων όπως η φροντίδα καγκουρό.

Η φροντίδα των νεογνών δεν περιορίζεται στη νοσηλεία, καθώς απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση της ανάπτυξης και υποστήριξη των οικογενειών μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

Στην Ελλάδα, μελέτες αναδεικνύουν αύξηση των περιστατικών πρόωρων νεογνών ή νεογνών χαμηλού βάρους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των προληπτικών υπηρεσιών και της νεογνικής φροντίδας.

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Ενα μωρό που γεννιέται πριν από την ώρα του αρχίζει τη ζωή του δίνοντας μια μάχη για την οποία ο οργανισμός του δεν έχει ακόμη προετοιμαστεί πλήρως.

Οι πνεύμονες μπορεί να μην έχουν ωριμάσει. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ευάλωτο. Η διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος, η σίτιση και ακόμη και η αναπνοή μπορεί να απαιτούν εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη.

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Κι όμως, χάρη στην πρόοδο της νεογνολογίας, πολλά παιδιά που πριν από μερικές δεκαετίες είχαν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης σήμερα μεγαλώνουν, πηγαίνουν σχολείο και ζουν μια φυσιολογική ζωή.

Η προωρότητα παραμένει, ωστόσο, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της παγκόσμιας υγείας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, που επί χρόνια τιμούνταν στις 17 Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 15 Νοεμβρίου, αρχίζοντας από το 2026.

Η αλλαγή της ημερομηνίας δεν αλλάζει το μήνυμα: εκατομμύρια νεογνά χρειάζονται καλύτερη φροντίδα, όχι μόνο τις πρώτες ημέρες της ζωής τους αλλά και μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

Πόσα πρόωρα μωρά γεννιούνται παγκοσμίως

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου ένα στα δέκα μωρά στον κόσμο γεννιέται πρόωρα.

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Οι διεθνείς οργανισμοί χρησιμοποιούν συχνά ως στρογγυλοποιημένη εκτίμηση τα 15 εκατομμύρια πρόωρα νεογνά ετησίως.

Η αναλυτική διεθνής εκτίμηση για το 2020 κατέγραψε 13,4 εκατομμύρια πρόωρες γεννήσεις, δηλαδή το 9,9% των συνολικών γεννήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια οικογένειες κάθε χρόνο βρίσκονται αντιμέτωπες με μια απρόσμενη και συχνά ιδιαίτερα δύσκολη αρχή.

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Το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τις φτωχότερες χώρες.

Πρόωρα παιδιά γεννιούνται σε κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από το εισόδημα ή το επίπεδο ανάπτυξης.

Οι πιθανότητες επιβίωσης, όμως, διαφέρουν δραματικά ανάλογα με την πρόσβαση σε εξειδικευμένη νεογνική φροντίδα.

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Σχεδόν ένα εκατομμύριο θάνατοι κάθε χρόνο

Οι επιπλοκές της προωρότητας αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ και τη UNICEF, περίπου 900.000 έως ένα εκατομμύριο θάνατοι ετησίως συνδέονται με τις επιπλοκές της πρόωρης γέννησης, ανάλογα με το έτος και τη μέθοδο εκτίμησης.

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Οι περισσότεροι συμβαίνουν κατά τη νεογνική περίοδο.

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Οι σημαντικότερες αιτίες είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια, οι σοβαρές λοιμώξεις, οι εγκεφαλικές επιπλοκές και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με την ανωριμότητα των οργάνων.

Στις χώρες με περιορισμένες υποδομές υγείας, πολλά μωρά χάνουν τη ζωή τους επειδή δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση σε οξυγόνο, αναπνευστική υποστήριξη, κατάλληλη θερμική προστασία και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περίπου τα τρία τέταρτα των θανάτων από επιπλοκές προωρότητας θα μπορούσαν να προληφθούν με ήδη διαθέσιμες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις.

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Πότε ένα νεογνό θεωρείται πρόωρο

Μια φυσιολογική εγκυμοσύνη διαρκεί περίπου 40 εβδομάδες.

Πρόωρο θεωρείται το νεογνό που γεννιέται πριν συμπληρωθούν 37 εβδομάδες κύησης.

Οι γιατροί διακρίνουν τρεις βασικές κατηγορίες.

Εξαιρετικά πρόωρα είναι τα μωρά που γεννιούνται πριν από την 28η εβδομάδα.

Πολύ πρόωρα είναι εκείνα που γεννιούνται από την 28η έως πριν από την 32η εβδομάδα.

Μέτρια και όψιμα πρόωρα είναι τα νεογνά που γεννιούνται από την 32η έως πριν από την 37η εβδομάδα.

Η διαφορά λίγων εβδομάδων μπορεί να είναι καθοριστική.

Ένα μωρό που γεννιέται στις 35 εβδομάδες έχει συνήθως πολύ διαφορετικές ανάγκες από ένα νεογνό που γεννιέται στις 25 εβδομάδες.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης το βάρος γέννησης, η ύπαρξη λοιμώξεων και η συνολική κατάσταση του παιδιού.

Γιατί γεννιούνται πρόωρα τα παιδιά

Δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο πρόωρος τοκετός ξεκινά αυτόματα, χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας.

Σε άλλες περιπτώσεις συνδέεται με ιατρικά προβλήματα της εγκυμοσύνης.

Η πολύδυμη κύηση, δηλαδή η εγκυμοσύνη με δίδυμα ή περισσότερα παιδιά, αυξάνει τον κίνδυνο.

Άλλοι παράγοντες είναι οι λοιμώξεις, η προεκλαμψία, η υπέρταση, ορισμένα προβλήματα του πλακούντα, οι ανωμαλίες του τραχήλου της μήτρας και το ιστορικό προηγούμενου πρόωρου τοκετού.

Το κάπνισμα, η ανεπαρκής διατροφή και η ελλιπής προγεννητική φροντίδα μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Ορισμένες φορές οι γιατροί αποφασίζουν να προχωρήσουν σε πρόωρο τοκετό επειδή η συνέχιση της εγκυμοσύνης θα έθετε σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη μητέρα ή το έμβρυο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μια πρόωρη γέννηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η μητέρα έκανε κάτι λάθος.

Πώς αντιμετωπίζονται τα πρόωρα νεογνά

Η φροντίδα αρχίζει από τα πρώτα λεπτά της ζωής.

Τα μωρά που χρειάζονται εντατική υποστήριξη νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, γνωστές ως ΜΕΝΝ.

Εκεί παρακολουθούνται συνεχώς η αναπνοή, η καρδιακή λειτουργία, η θερμοκρασία και άλλες ζωτικές παράμετροι.

Η θερμοκοιτίδα βοηθά στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και στην προστασία του νεογνού.

Όταν οι πνεύμονες δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, μπορεί να χρειαστεί χορήγηση οξυγόνου, μη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη ή μηχανικός αερισμός.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χορηγείται επιφανειοδραστικός παράγοντας, γνωστός ως surfactant, που βοηθά τους ανώριμους πνεύμονες να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Η διατροφή αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της θεραπείας.

Πολλά πολύ πρόωρα νεογνά δεν μπορούν αρχικά να θηλάσουν αποτελεσματικά και χρειάζονται σίτιση μέσω ειδικού σωλήνα ή ενδοφλέβια διατροφική υποστήριξη.

Το μητρικό γάλα έχει ιδιαίτερα σημαντικό προστατευτικό ρόλο.

Παράλληλα, εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης λοιμώξεων και παρακολούθησης πιθανών επιπλοκών.

Η μέθοδος «καγκουρό» και η αγκαλιά που σώζει ζωές

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στη φροντίδα των πρόωρων νεογνών είναι η λεγόμενη μέθοδος καγκουρό.

Το μωρό τοποθετείται σε άμεση επαφή δέρμα με δέρμα πάνω στο στήθος της μητέρας ή άλλου φροντιστή.

Η μέθοδος συμβάλλει στη θερμική σταθερότητα, στον θηλασμό, στη δημιουργία δεσμού και στη βελτίωση της επιβίωσης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά την έναρξη της φροντίδας καγκουρό όσο το δυνατόν νωρίτερα, με κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και προσαρμογή στις ανάγκες του νεογνού.

Η τεχνολογία των μονάδων νεογνών είναι απαραίτητη, αλλά η ανθρώπινη επαφή αποτελεί επίσης ουσιαστικό μέρος της θεραπευτικής φροντίδας.

Πόσες πιθανότητες επιβίωσης έχουν

Η πιθανότητα επιβίωσης εξαρτάται κυρίως από την εβδομάδα κύησης, το βάρος γέννησης, την κατάσταση του νεογνού και το επίπεδο περίθαλψης.

Σε χώρες με οργανωμένα συστήματα νεογνικής εντατικής θεραπείας, σχεδόν όλα τα μωρά που γεννιούνται μετά τις 32 εβδομάδες επιβιώνουν, εφόσον δεν υπάρχουν σοβαρές πρόσθετες επιπλοκές.

Στις εξαιρετικά πρόωρες γεννήσεις, ιδιαίτερα πριν από τις 25 εβδομάδες, οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι.

Η σύγχρονη ιατρική έχει επιτύχει σημαντική βελτίωση της επιβίωσης ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίες κύησης.

Δεν υπάρχει, όμως, ένα ενιαίο ποσοστό επιβίωσης που να ισχύει για όλα τα πρόωρα νεογνά.

Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάμεσα στις χώρες, στα νοσοκομεία και στις επιμέρους ομάδες ασθενών.

Όταν μεγαλώσουν, αναπτύσσονται φυσιολογικά;

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα κάθε οικογένειας.

Η απάντηση είναι ότι πολλά πρόωρα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας ή ανάπτυξης.

Ωστόσο, η προωρότητα, ιδιαίτερα όταν είναι ακραία, αυξάνει την πιθανότητα ορισμένων μακροχρόνιων δυσκολιών.

Μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα κινητικής ανάπτυξης, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές προσοχής, προβλήματα όρασης ή ακοής και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις.

Σε ορισμένα παιδιά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικής παράλυσης ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρόωρο μωρό θα παρουσιάσει τέτοιες επιπλοκές.

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όσο μικρότερη είναι η ηλικία κύησης και όσο σοβαρότερες είναι οι επιπλοκές κατά τη νεογνική περίοδο.

Η έγκαιρη αναγνώριση δυσκολιών και η κατάλληλη υποστήριξη μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εξέλιξη.

Τι είναι η διορθωμένη ηλικία

Ένα πρόωρο μωρό δεν αξιολογείται πάντα αναπτυξιακά με τον ίδιο τρόπο όπως ένα παιδί που γεννήθηκε στις 40 εβδομάδες.

Οι παιδίατροι χρησιμοποιούν τη λεγόμενη διορθωμένη ηλικία.

Για παράδειγμα, ένα παιδί που γεννήθηκε οκτώ εβδομάδες νωρίτερα και έχει συμπληρώσει τέσσερις μήνες από τη γέννησή του έχει διορθωμένη ηλικία περίπου δύο μηνών.

Αυτό λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης, της σίτισης και άλλων αναπτυξιακών οροσήμων.

Η διορθωμένη ηλικία χρησιμοποιείται συχνά έως τα δύο χρόνια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αναπτυξιακή παρακολούθηση συνεχίζεται για μεγαλύτερο διάστημα.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα διαθέτει εξειδικευμένες μονάδες νεογνών σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, όπου αντιμετωπίζονται περιστατικά υψηλού κινδύνου.

Ωστόσο, η προωρότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση και για τη χώρα μας.

Μια ελληνική επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2025 και ανέλυσε δεδομένα γεννήσεων από το 1980 έως το 2023, διαπίστωσε σημαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης από πρόωρα ή χαμηλού βάρους νεογνά.

Το ποσοστό αυτής της συνδυασμένης κατηγορίας αυξήθηκε από 6,98% το 1990 σε 15,28% το 2023.

Προσοχή: το 15,28% δεν είναι το ποσοστό αποκλειστικά των πρόωρων γεννήσεων. Περιλαμβάνει πρόωρα νεογνά, νεογνά χαμηλού βάρους ή και τα δύο.

Η ίδια μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό των νεογνών που ήταν ταυτόχρονα πρόωρα και χαμηλού βάρους έφτασε το 7,14% όλων των γεννήσεων το 2023.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη για καλύτερη πρόληψη, παρακολούθηση των κυήσεων και ενίσχυση των υπηρεσιών νεογνικής φροντίδας.

Δεν είναι επιστημονικά ορθό να μεταφέρουμε αυτούσια τα παγκόσμια ποσοστά θνησιμότητας στην Ελλάδα. Για ακριβή ελληνικό αριθμό θανάτων που αποδίδονται ειδικά στις επιπλοκές της προωρότητας απαιτείται διασταύρωση με τα αντίστοιχα εθνικά στοιχεία αιτιών θανάτου.

Η παρακολούθηση δεν τελειώνει με το εξιτήριο

Το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2026 είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Η έξοδος από τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών δεν σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η φροντίδα.

Πολλά πρόωρα παιδιά χρειάζονται οργανωμένη παρακολούθηση της ανάπτυξης, της ακοής, της όρασης, της διατροφής και της αναπνευστικής λειτουργίας.

Ορισμένα χρειάζονται φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία ή άλλες υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης.

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπτώματα απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση και πότε πρέπει να πραγματοποιούνται οι επόμενες εξετάσεις.

Η παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής.

Μια μικρή ζωή με μεγάλες δυνατότητες

Το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Προωρότητας 2026 είναι «Μικρά μωρά, μεγάλες δυνατότητες», με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή παρακολούθηση μετά τη νοσηλεία.

Η πρόοδος της ιατρικής έχει αλλάξει ριζικά την τύχη πολλών πρόωρων νεογνών.

Εκεί όπου κάποτε υπήρχαν ελάχιστες δυνατότητες παρέμβασης, σήμερα υπάρχουν εξειδικευμένες μονάδες, σύγχρονα μηχανήματα, αποτελεσματικές θεραπείες και επιστημονικά προγράμματα παρακολούθησης.

Αλλά η τεχνολογία δεν αρκεί.

Χρειάζονται επαρκώς στελεχωμένες μονάδες, πρόσβαση όλων των οικογενειών στην κατάλληλη περίθαλψη και συνεχής υποστήριξη μετά την επιστροφή στο σπίτι.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να επιβιώσει ένα πρόωρο μωρό.

Είναι να έχει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να μεγαλώσει, να μάθει, να παίξει, να δημιουργήσει και να ζήσει μια πλήρη ζωή.

Πηγές: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), UNICEF, Born Too Soon: Decade of Action on Preterm Birth, The Lancet, επιστημονικές δημοσιεύσεις για τις πρόωρες γεννήσεις στην Ελλάδα (2025), PubMed.