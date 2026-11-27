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Οι εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν σοβαρά προβλήματα υποδομών, όπως πτώσεις σοβάδων, πλημμύρες και παρουσία τρωκτικών, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και διδασκόντων.

Ο Δήμος επέβαλε πρόστιμο εκατό ευρώ στον Σύλλογο για την ανάρτηση του υλικού, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των εκπαιδευτικών για τη στάση της διοίκησης.

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών χαρακτήρισε την επιβολή του προστίμου ως λάθος της δημοτικής αστυνομίας και δεσμεύτηκε για τη διαγραφή του.

Ο Σύλλογος προανήγγειλε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του, επιδιώκοντας την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στις σχολικές μονάδες της περιοχής.

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Πρόστιμο ύψους 100 ευρώ από τον Δήμο Αχαρνών καταγγέλλει ότι έλαβε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», μετά την ανάρτηση φωτογραφιών στο Δημαρχείο που αποτύπωναν τις φθορές και τα προβλήματα στις σχολικές εγκαταστάσεις της περιοχής.Θα το διαγράψουμε το πρόστιμο απαντά ο αντιδήμαρχος.

Η υπόθεση ξεκίνησε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν εκπαιδευτικοί, γονείς και εκπρόσωποι φορέων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Αχαρνών, ζητώντας συνάντηση με τη δημοτική αρχή, προκειμένου να θέσουν στο τραπέζι τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η αντιπροσωπεία δεν κατάφερε να συναντήσει κάποιον εκπρόσωπο της δημοτικής διοίκησης, καθώς, όπως καταγγέλλει, βρήκε κλειστές τις πόρτες του δημοτικού κτιρίου και σβηστά τα φώτα. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί ανάρτησαν εξωτερικά του Δημαρχείου φωτογραφίες από τις φθορές στα σχολεία, μαζί με τα αιτήματά τους.

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Πτώσεις σοβάδων, πλημμύρες και τρωκτικά σε σχολικές μονάδες

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Ο Σωκράτης» περιγράφει μια σειρά προβλημάτων στις σχολικές υποδομές, τα οποία, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγιεινή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μεταξύ άλλων, καταγγέλλονται πτώσεις σοβάδων από τοίχους, πλημμυρισμένα σχολικά κτίρια, λυόμενες αίθουσες, ακατάλληλα προαύλια, χαλασμένες πόρτες και βρύσες, σπασμένες τζαμαρίες και προβλήματα στις σχολικές τουαλέτες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, όπου, σύμφωνα με το σωματείο, έχει καταγραφεί παρουσία ποντικών τους τελευταίους μήνες.

Η καταγγελία για το πρόστιμο των 100 ευρώ

Μετά την ανάρτηση των φωτογραφιών και των αιτημάτων στο Δημαρχείο, ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο 100 ευρώ, με την αιτιολογία ότι το υλικό τοποθετήθηκε χωρίς προηγούμενη άδεια.

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους και διερωτώνται από ποιον θα έπρεπε να ζητήσουν άδεια για να αναδείξουν τα προβλήματα των σχολικών εγκαταστάσεων.

«Από πού ακριβώς να πάρουμε άδεια; Από αυτούς που έχουν αφήσει τα σχολεία μας ανοχύρωτα;», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Συλλόγου. Το σωματείο δηλώνει ότι η επιβολή του προστίμου δεν πρόκειται να ανακόψει τις παρεμβάσεις του και προαναγγέλλει συνέχιση των κινητοποιήσεων, σε συνεργασία με γονείς και άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί επίσημη τοποθέτηση της δημοτικής αρχής σχετικά με την καταγγελία για το πρόστιμο και τα ζητήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικοί.

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Παπαγιαννόπουλος: «Ο Δήμος έχει αφήσει τις σχολικές μονάδες στην τύχη τους»

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες της περιοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στα νηπιαγωγεία όπου, όπως καταγγέλλεται, έχουν καταγραφεί ακόμη και περιστατικά εμφάνισης τρωκτικών, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, μιλώντας στο Protothema.gr.

Όπως εξήγησε, ο Σύλλογος πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κατά την οποία, όπως ανέφερε, δεν βρήκε κανέναν στο Δημαρχείο. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί κόλλησαν με σελοτέιπ φωτογραφίες που αποτύπωναν τις φθορές και τα προβλήματα στα σχολικά κτίρια.

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«Είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα στα σχολεία, ειδικά στα νηπιαγωγεία όπου είχαμε ποντίκια. Αναγκαστήκαμε να βάλουμε τις φωτογραφίες των σχολικών κτιρίων, για να δείξουμε την κατάσταση και όλα όσα είναι σπασμένα αφού δεν μας δέχθηκε κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι ο Δήμος δεν δέχεται τον Σύλλογο, παρά τα σημαντικά ζητήματα που υπάρχουν στις σχολικές υποδομές της περιοχής. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν απευθυνθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου, όπως υποστήριξε, τους είχε υποσχεθεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση αποκλειστικά για τα προβλήματα των σχολείων, κάτι που τελικά δεν έγινε.

«Ο Δήμος έχει παρατήσει τις σχολικές μονάδες στην τύχη τους», δήλωσε ο κ. Παπαγιαννόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε συνεργασία με τους γονείς. «Μαζί με τους γονείς θα κλιμακώσουμε τις ενέργειές μας. Θα κάνουμε και άλλες παραστάσεις διαμαρτυρίας. Θα καλέσουμε τους πάντες. Τοπικούς φορείς, οργανώσεις, σωματεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κινητοποίηση θα απευθυνθεί και πέρα από τον χώρο της εκπαίδευσης.

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Ο πρόεδρος του Συλλόγου εξέφρασε, επίσης, έντονη ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι οι φθορές στα σχολικά κτίρια και η παρουσία τρωκτικών δημιουργούν κινδύνους.

«Είναι ντροπή τον 21ο αιώνα να πέφτουν σοβάδες, να υπάρχουν τρωκτικά και να μην υπάρχει κανένα προληπτικό μέτρο. Φοβόμαστε πολύ μήπως θρηνήσουμε θύματα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς», τόνισε.

«Θα το διαγράψουμε το πρόστιμο», δήλωσε στην HuffPost ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αχαρνων Μιχάλης Βρεττός. Είναι λάθος της δημοτικής αστυνομίας πρόσθεσε. Δεν είναι δυνατόν να βάζουν πρόστιμα στους εκπροσώπους των φορέων.

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