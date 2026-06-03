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Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζεται να ανέβει η Δανάη Μπάρκα με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, περίπου έναν χρόνο μετά την πρώτη τους γνωριμία στη Σέριφο, το νησί όπου ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης.

Η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο τουριστικό κτήμα που διατηρούν η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στις Κιτριές Μεσσηνίας, όπου πρόκειται να φιλοξενηθούν και οι καλεσμένοι τους. Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει το δικό του σπίτι στην ίδια περιοχή.

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Οι γαμήλιες εκδηλώσεις θα εκταθούν σε ένα γεμάτο τριήμερο από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου, με την τελετή να προγραμματίζεται κατά πάσα πιθανότητα για τις 13 του μηνός. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλα γλέντια πριν και μετά τον γάμο, ενώ το πάρτι αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στη Σέριφο.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι απομένουν ελάχιστες ημέρες για τη μεγάλη στιγμή, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πρόσφατα πως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις βασικές προετοιμασίες. Όπως αποκάλυψε, δεν έχει μοιράσει τα προσκλητήρια, ούτε έχει δοκιμάσει το νυφικό της, καθώς το φορτωμένο της πρόγραμμα με τις πρόβες για τη θεατρική παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στη Θεσσαλονίκη απορρόφησε όλο τον χρόνο της.

Για καλή της τύχη ωστόσο το νυφικό θα είναι έργο των MI-RŌ, του σχεδιαστικού δίδυμου που αποτελείται από τον Δημήτρη Μαστρόκαλου με τον Γιάννη Ράπτη, στενούς φίλους της ηθοποιού και παρουσιάστριας. Έτσι, έστω και την τελευταία στιγμή, οι δύο σχεδιαστές θα κάνουν το θαύμα τους ώστε το νυφικό να είναι έτοιμο στην ώρα του για τον γάμο.

Για να καθησυχάσει τους φίλους της, η Δανάη Μπάρκα, αφού δημοσίευσε πρώτα φωτογραφίες της με μαγιό από την Καλαμάτα όπου πέρασε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επισκέφτηκε το ατελιέ των φίλων της και απαθανατίστηκε μαζί τους. «Ορίστε, ήρθα» σημείωσε στη φωτογραφία.