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Το κορίτσι, το οποίο προέρχεται από οικογένεια Ρομά, εγκαταλείφθηκε από τη θετή του μητέρα σε ηλικία δώδεκα ετών και περιήλθε σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Η ανήλικη επιθυμεί να προχωρήσει σε άμβλωση, ωστόσο η θετή της μητέρα αρνείται να δώσει τη νόμιμη συγκατάθεση που απαιτείται για τη διαδικασία.

Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρές ελλείψεις στις τοπικές υπηρεσίες πρόνοιας, ενώ η θετή μητέρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την κατάσταση του παιδιού.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο του Πύργου φιλοξενούνται συνολικά έξι ανήλικοι με εισαγγελική εντολή, γεγονός που επιβαρύνει τις υποδομές και το προσωπικό του ιδρύματος.

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Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Πύργου η υπόθεση μίας 14χρονης που έχει μείνει έγκυος και φιλοξενείται στο νοσοκομείο της πόλης. Το κορίτσι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, που μίλησε στη HuffPost Greece, προέρχεται από οικογένεια Ρομά και είχε υιοθετηθεί από εκπαιδευτικό, κάτοικο του Πύργου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η θετή μητέρα είχε αγοράσει το κορίτσι από τους Ρομά.

14χρονη έμεινε έγκυος και κακοποιούνταν από τη θετή της μητέρα

Σύμφωνα με το pelop.gr, η γυναίκα τη φρόντιζε μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών, ωστόσο στη συνέχεια δεν επιθυμούσε να συνεχίσει την ανατροφή της. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για μια πορεία που συνδέθηκε με χρήση ουσιών και παραβατικές συμπεριφορές.

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Η θετή της μητέρα φέρεται να την κακοποιούσε λεκτικά και σωματικά και στη συνέχεια, όταν το παιδί ήταν 12 ετών, νοίκιασε ένα σπίτι και την άφησε να μείνει μόνη της. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Πύργου, κυκλοφορούσε σε άθλια κατάσταση και κάποια στιγμή έμπλεξε και με ναρκωτικά. Πριν λίγο καιρό, η ανήλικη έμεινε έγκυος και τώρα είναι 3,5 μηνών.

Η έγκυος διαμένει στο νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια θέλει να προβεί σε άμβλωση, αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρξει συγκατάθεση της θετής μητέρας, η οποία αρνείται.

Η υπόθεση αυτή που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία φέρνει στο φως με τον χειρότερο τρόπο την ανυπαρξία των υπηρεσιών πρόνοιας και του κράτους και του δήμου του Πύργου που δεν αντέδρασαν εγκαίρως για να βοηθήσουν το παιδί.

Ο λόγος που δεν διακόπτει την κύηση η θετή μάνα

Το παιδί σήμερα είναι 14 ετών, έγκυος, και με εισαγγελική εντολή φιλοξενείται σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Κι όμως ο άνθρωπος που το υιοθέτησε και άρα είχε την αποκλειστική ευθύνη του λέει στο Live News πως δεν φταίει πουθενά και πως δεν νιώθει ενοχές, άρα για αυτό αρνείται το παιδί να κάνει άμβλωση.

«Νιώθω αγνή να το πω έτσι. Αγνή. Δεν έχω βλάψει, δεν έχω κάνει κακό. Δηλαδή με και την (14χρονη) δεν νιώθω ενοχή που έχει φτάσει σε αυτό, γιατί έχω προσπαθήσει. Ήμουνα δίπλα της. Δεν την είχα αφήσει ποτέ μόνη της».

Σε αποκλειστική συνέντευξη διάρκειας 40 λεπτών στο Live News, η 66χρονη δεν την αποκαλεί ούτε μία φορά «κόρη μου» ή «παιδί μου». Αναφέρεται σε εκείνη μόνο με το μικρό της όνομα ή με μια ακόμα πιο αποστασιοποιημένη προσφώνηση.

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«Το κοριτσάκι δεν άκουγε καθόλου. Εγώ είμαι καθηγήτρια. Δεν με άκουγε καθόλου εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Έκανε παρέες άσχημες και στο γυμνάσιο που πήγαινε. Είναι υιοθετημένη. Λοιπόν, δεν άκουγε».

Ήδη από το πρώτο λεπτό έχει επικοινωνήσει στη δημοσιογράφο του Live News, πως το κορίτσι δεν είναι βιολογικό της παιδί, αλλά υιοθετημένο. Ακόμα και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την υιοθεσία προκαλούν έντονο προβληματισμό.

«Επήρε την απόφαση να το υιοθετήσει γιατί δεν παντρεύτηκε και κάνει παιδιά. Και της είπε η μάνα της πάρε ένα παιδί να φύγει στην περιουσία. Και το πήρε το παιδάκι μωρό», ανέφερε η γειτόνισσα.

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Η ίδια υποστηρίζει πως μεγάλωσε την κόρη της χωρίς προβλήματα μέχρι την ηλικία των 12. Τότε, όπως λέει, άλλαξε η συμπεριφορά του. Έμπλεξε με κακές παρέες, ουσίες, σταμάτησε το σχολείο και άρχισε να γίνεται επιθετική.

«Το παιδί ήταν ανεξέλεγκτο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν πήγαινε σχολείο. Πρόπερσι ας πούμε, είχε σταματήσει. Δεν πήγαινε καθόλου σχολείο. Ήταν επιθετική. Ήτανε δύσκολο παιδί, ήτανε χειριστική. Έχει βγάλει μαχαίρι, είχε βγάλει ψαλίδι εναντίον μου».

Έξι ανήλικοι φιλοξενούνται στην Παιδιατρική Κλινική

Η περίπτωση της 14χρονης δεν είναι μεμονωμένη. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, συνολικά έξι παιδιά φιλοξενούνται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Πύργου με εισαγγελική εντολή, καθώς έχουν βρεθεί σε συνθήκες που απαιτούν προστασία.

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Για τη φύλαξή τους, όπως αναφέρει, απασχολούνται έξι αστυνομικοί σε 24ωρη βάση. Ανάμεσα στα παιδιά βρίσκεται και ένας 15χρονος, για τον οποίο γίνεται αναφορά σε παραβατική συμπεριφορά και χρήση ουσιών.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι η παραμονή των ανηλίκων στο νοσοκομείο δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για το προσωπικό και τη διοίκηση, καθώς πρόκειται για περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη κοινωνική φροντίδα και όχι αποκλειστικά υγειονομική περίθαλψη.

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