Μιχάλης Γιαννακός (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ) για την 14χρονη έγκυο στον Πύργο: «Την έβλεπαν ότι κακοποιούνταν και κανείς δεν έλεγε τίποτα – Τρύπιο το σύστημα πρόνοιας» (βίντεο)

Πύργος: «Είμαι αθώα, λένε ψέματα», ισχυρίζεται η θετή μητέρα της 14χρονης εγκύου – Είχε ακίνητη περιουσία, αλλά η κόρη έλεγε τα κάλαντα για να πάρει σχολικά (βίντεο)

Πύργος: Η έκθεση «κόλαφος» για τη ζωή – κολαστήριο της 14χρονης εγκύου – «Με αποκαλούσε τέρας, με ήθελε για υπηρέτρια», λέει για τη θετή μητέρα

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Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της 14χρονης εγκύου στην Πύργο με τη θετή της μητέρα να της αποδίδει υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, υποδεικνύοντας μίσος και αδιαφορία για το παιδί της που είχε εγκαταλείψει και είχε αναγκαστεί να ζήσει σε άθλιες συνθήκες.

Η 66χρονη είχε κάνει μήνυση στην 14χρονη για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του Live News, η 66χρονη είχε κάνει μήνυση στην 14χρονη για ενδοοικογενειακή βία. Όπως είχε πει η ίδια στην αστυνομία, η θετή κόρη της την είχε απειλήσει ότι θα την «σφάξει στον ύπνο της» και θα την «θάψει μαζί με τους δικούς της». Ωστόσο, η καθηγήτρια ξένων γλωσσών είχε αρνηθεί να εγκαταστήσει panick button καθώς και την μεταφορά της ανήλικης εγκύου σε ίδρυμα, ενώ φέρεται να επέμενε σε εισαγγελική παρέμβαση.

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Η 66χρονη για να τονίσει το πόσο παραβατικό ήταν το κορίτσι, είχε ισχυριστεί πως έκλεβε μέχρι και τους συμμαθητές της στο σχολείο, κάτι που διέψευσαν όλοι στο γυμνάσιο όταν ρωτήθηκαν από την κοινωνική λειτουργό. «Ουδέποτε έχει επιχειρήσει να κλέψει τους συμμαθητές της, όπως ισχυρίζεται η μητέρα. Το επιβεβαιώνουν όλοι από το σχολικό περιβάλλον. Η ανήλικη ουδέποτε έχει δημιουργήσει προβλήματα στο σχολείο», σύμφωνα με ανακοίνωση τους σχολείου που φοιτά η 14χρονη.

Σύμφωνα με το Live News, η αστυνομία έλεγε στην γυναίκα ότι θα προχωρήσουν στη σύλληψή της για παραμέληση, καθώς είχαν καταλάβει την κατάσταση την οποία βίωνε η ανήλικη μαζί της. Η 66χρονη άρχισε να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και έκανε μηνύσεις στο 14χρονο λέγοντας ότι δεχόταν ενδοοικογενειακή βία από την θετή της κόρη.

«Εγώ κακοποιούμουν συνέχεια. Θα περιμένω δηλαδή να με σκοτώσει; Εδώ πέρα δεν είχα κουνήσει, να το ορκιστώ θέλετε, το πόδι μου από εδώ. Εδώ ήμουν δίπλα. Με χτύπαγε, έκανε, εδώ έμενα. Δεν πήγα ούτε μια φορά, μια μέρα είχα πάει από εκεί και είχα πάει δύο η ώρα τη νύχτα στην ασφάλεια ταραγμένη και μου λέει η κοπέλα εκεί, μου λέει πήγαινε κοιμήσου να ηρεμήσεις. Τι να κοιμηθώ, της λέω», είπε η 66χρονη.

Συνολικά έγιναν τρεις μηνύσεις μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περίπου τριών μηνών και όλες μέσα στο 2026. Η πρώτη έγινε 18 Μαρτίου του 2026, όταν η 66χρονη ανέφερε ότι απειλήθηκε η ζωή της, πήγε να απλώσει χέρι πάνω της αλλά δεν την χτύπησε και στη συνέχεια προφορικά την απείλησε λέγοντάς της χαρακτηριστικά η μικρή: «θα σε βάλω στο ίδιο χώμα με τους δικούς σου» και τότε σήκωσε ένα μαχαίρι σύμφωνα πάντα με την εξαταεξάχρονη και της είπε «θα σε σφάξω σύντομα».

Δεύτερη φορά στις 25 Απριλίου του 2026, η γυναίκα κατήγγειλε ότι απειλήθηκε και πάλι προφορικά και η φράση που χρησιμοποίησε η δεκατετράχρονη κόρη προς τη μητέρα της ήταν «θα βρω ευκαιρία και θα σε σφάξω στον ύπνο». Όταν ερωτήθηκε από τους αστυνομικούς «θέλετε να σας βάλουμε panic button;» η ίδια απάντησε αρνητικά. Όταν ερωτήθηκε από τους αστυνομικούς «θέλετε να μεταφέρουμε την κόρη σε κάποια δομή φιλοξενίας;» η ίδια απάντησε αρνητικά. Απάντησε θετικά στο ότι «ναι, θέλω η κόρη μου να διωχθεί ποινικά».

Η τρίτη μήνυση έγινε τον Ιούλιο, όταν το κορίτσι ξεκίνησε να έχει και τις πρώτες ενδείξεις εγκυμοσύνης. Η μήνυση αφορούσε πάλι ενδοοικογενειακή βία με την 66χρονη να λέει ότι απειλήθηκε ξανά η ζωή της. Τότε είχε συλληφθεί το κορίτσι και αφέθηκε ελεύθερο με προφορική εντολή του εισαγγελέως.

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Η ανήλικη φέρεται να έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία της να μην προχωρήσει στην εγκυμοσύνη, καθώς, όπως εξήγησε στους κοινωνικούς λειτουργούς, θέλει να ολοκληρώσει το σχολείο και δεν θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ευθύνες που συνεπάγεται η ανατροφή ενός παιδιού.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί, μετά την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η 14χρονη, απευθύνθηκαν στον εισαγγελέα ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, καθώς ο χρόνος περνά και η εγκυμοσύνη προχωρά.

«Δεν θέλω να έχει την ίδια τύχη με μένα», είναι τα λόγια της 14χρονης στις κοινωνικές υπηρεσίες, εξηγώντας γιατί επιθυμεί να διακόψει την εγκυμοσύνη της. Οι κοινωνικοί λειτουργοί μετά την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο, απευθύνθηκαν στον εισαγγελέα, ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες.

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«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η ανήλικη αποφάσισε να διακόψει την εγκυμοσύνη γιατί συνειδητοποίησε ότι οι ευθύνες καλείται να αναλάβει ως ανήλικη μητέρα είναι μεγάλες. Επιθυμεί να ολοκληρώσει το σχολείο και πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος ανατροφής ενός παιδιού και δεν επιθυμεί να έχει την ίδια τύχη με το βρέφος», αναφέρεται.

Η θετή μητέρα αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή της για την άμβλωση

Την ίδια ώρα, η θετή μητέρα της 14χρονης, η οποία εξακολουθεί να έχει την επιμέλειά της, φέρεται να αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη διακοπή της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επικαλείται θρησκευτικούς λόγους και θεωρεί ότι η άμβλωση είναι αμαρτία. Ωστόσο, σύμφωνα με την επιστολή των κοινωνικών λειτουργών, η ίδια δεν φέρεται να επιθυμεί να αναλάβει την ανατροφή του παιδιού σε περίπτωση που αυτό γεννηθεί.

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Αντίστοιχη φέρεται να είναι και η στάση της οικογένειας του ανήλικου πατέρα.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή των κοινωνικών λειτουργών, οι γονείς του ανήλικου συντρόφου της 14χρονης διαφωνούν επίσης με τη διακοπή της εγκυμοσύνης για θρησκευτικούς λόγους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, δεν επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού εφόσον αυτό γεννηθεί και προτείνουν ως λύση την υιοθεσία.

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Η κατάσταση αυτή φέρεται να έχει επιβαρύνει σημαντικά την ψυχολογία της 14χρονης, η οποία, σύμφωνα με τους κοινωνικούς λειτουργούς, αισθάνθηκε ότι δεν έχει την απαραίτητη στήριξη από το περιβάλλον της.

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Παράλληλα, φέρεται να έχει διαπιστώσει πλήρη απουσία στήριξης από τον ανήλικο σύντροφό της, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να αναλάβει την ευθύνη της ανατροφής ενός παιδιού.

Η 14χρονη φέρεται, μάλιστα, να του ανακοίνωσε ότι θέλει να χωρίσουν.

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