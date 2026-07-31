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Στη Βοιωτία, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 254 ατόμων διά θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο, ενώ ανησυχία προκαλούν τα πύρινα μέτωπα στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή.

Στην Εύβοια, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων στην Κάρυστο λόγω φωτιάς που πλησίασε κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, οι αρχές επιχειρούν σε νέα μέτωπα στη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Άρτα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού αναζωπυρώσεων στο Νότιο Ρέθυμνο, με χρήση μηνυμάτων εκκένωσης μέσω του 112.

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Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, Παρασκευή, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν 73 πυρκαγιές σε όλη την Επικράτεια. Τα μέτωπα όμως που προκαλούν ανησυχία στην Πυροσβεστική είναι δύο: Το Καλαμάκι και η Ξηρονομή Βοιωτίας

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Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, με τα πύρινα μέτωπα να προκαλούν σοβαρά προβλήματα και ιδιαίτερη ανησυχία στις περιοχές του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και της Ξηρονομής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους που βρίσκονταν στις περιοχές Προσήλι και Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που επεκτάθηκε προς την περιοχή. Οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού διά θαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο

Mεγάλη επιχείρηση των Αρχών στον Άγιο Βασίλειο, όπου πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών διά θαλάσσης, καθώς η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα τον παραλιακό οικισμό και απέκλεισε τη μοναδική οδική πρόσβαση.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πέντε ιδιωτικών σκαφών, ενός ρυμουλκού και ενός πλοιαρίου του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκαν και περιπολικό του Λιμενικού καθώς και επιπλέον πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 254 άτομα, ανάμεσά τους κάτοικοι και παραθεριστές, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης προς τη Λιβαδόστρατα.

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Άλλη μία εστία φωτιάς ξέσπασε την Παρασκευή (31.07.2026), αυτή τη φορά στη Φθιώτιδα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 20:00.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο – Καίει κοντά σε σπίτια

Ακόμα ένα πύρινο μέτωπο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις το απόγευμα της Παρασκευής (31.07.2026), αυτή τη φορά στην Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η φωτιά καίει στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο.

Στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

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Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Καρύστου, εθελοντές ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από Αλιβέρι, Κύμη και Χαλκίδα.

Tο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone που διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, διευκολύνοντας τον συντονισμό των επίγειων δυνάμεων.

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Πέντε εναέρια μέσα σηκώθηκαν για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε στο Φίχτι Αργολίδας που επίσης βιώνει δύσκολες ώρες.

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Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Νότιο Ρέθυμνο

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε πριν από λίγο (16.00, Παρασκευή, 31/07) στο πύρινο μέτωπο του Νοτίου Ρεθύμνου, με τη φωτιά να παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού.

Οι ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν για 3η μέρα στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, που συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των οικισμών του χωριού Γιαννιού, στους οικισμούς, Δριμυσκιανού Αμμούδι, Κεραμές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελη, καλώντας τους να απομακρυνθούν από την περιοχή και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

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Στο σημείο επιχειρούν άνδρες της Πυροσβεστικής οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή από το πρωί της Παρασκευής υπό των φόβο των αναζωπυρώσεων.

Καλύτερη η εικόνα στην Αχαΐα, όπου στις 05:00 τα ξημερώματα οι κάτοικοι της περιοχής Φλόκας κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Άρλα.

Καλύτερη η εικόνα στην μεγάλη πυρκαγιά στην Άρτα

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην ‘Αρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Η φωτιά, ξέσπασε σε χωματερή και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112, για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις από την ‘Αρτα και την Αμφιλοχία. Στην περιοχή επιχειρούν, πέραν τον εναέριων μέσων, 97 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα και 15 άτομα πεζοπόρων τμημάτων. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες, συνδράμουν 5 υδροφόρες των Δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και 10 χωματουργικά μηχανήματα έργου, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη, χωρίς αγροτικούς δρόμους.

Το μέτωπο της φωτιάς, πήρε διαστάσεις με διάσπαρτες εστίες. Στάχτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Νικολάου Σκουφά Κώστα Παπασιώζο, έχουν γίνει καλλιέργειες ,ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος κάποια στιγμή η πύρινη λαίλαπα πλησίασε επικίνδυνα τους οικισμούς στο Κομπότι και τους Σελλάδες, ωστόσο ο κίνδυνος απομακρύνθηκε λόγω της αποτελεσματικότητας των εναέριων μέσων. Αναφορικά με την εικόνα βελτίωσης στο μέτωπο της φωτιάς, ο κ. Παπασιώζος, είπε πως δίνεται μάχη, ώστε να σβήσουν οι διάσπαρτες εστίες. Ωστόσο οι υπερήλικες και οι ανάπηροι με τα αναπνευστικά προβλήματα που απομακρύνθηκαν από τους οικισμούς που τυλίχθηκαν στους καπνούς, θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί σε ξενοδοχείο όπου μεταφέρθηκαν.