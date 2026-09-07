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Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα τστα Πατήσια, με στόχο έναν 55χρονο άνδρα που τραυματίστηκε στα κάτω άκρα.

Περίπου στις 4:55, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Νίνου, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν τον 55χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του, και πυροβόλησαν προς το μέρος του.

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Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, τραυματίστηκε στα πόδια ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Οι δράστες διέφυγαν με τη μοτοσικλέτα, ενώ αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα των δραστών, καθώς εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.