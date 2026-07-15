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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Τραγωδία με νεκρή στα Πατήσια

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν δύο ηλικιωμένους, μία γυναίκα και έναν άνδρα από τον πρώτο όροφο του διαμερίσματος.

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Δυστυχώς, η ηλικιωμένη, περίπου 75 χρονών, κατέληξε. Ο σύζυγός της, περίπου 80 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς».

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Σκιάθου, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.