Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Greece Race for the Cure είναι μια μεγάλη γιορτή ζωής, δύναμης και αλληλεγγύης.

Μέσα από τη συμμετοχή μας, στηρίζουμε τις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού και στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα: μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Advertisement

Advertisement

Κάθε βήμα, κάθε συμμετοχή και κάθε χαμόγελο είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ελπίδα.

Η Νατάσα Παζαΐτη έδωσε το «παρών» μαζί με τα παιδιά της, Αλέξανδρο και Αλίκη, στο Greece Race for the Cure® 2026, τον αγώνα που είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση, την πρόληψη και τη στήριξη των γυναικών που νοσούν ή έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού.

Η ομάδα του «Κέντρο Υγείας Μαστού – Νατάσα Παζαΐτη» συμμετείχε στη μεγάλη διοργάνωση, με την ίδια να στέλνει το δικό της μήνυμα υπέρ της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Η Huffpost Greece είναι εκεί.