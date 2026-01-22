Στα χέρια των γερμανικών Αρχών έπεσε στο Μόναχο ο 49χρονος Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιάντη στη Ρόδο. Η σύλληψη έγινε μετά από αξιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που διαβίβασε η ΕΛ.ΑΣ., καθώς οι ελληνικές Αρχές είχαν από νωρίς «δέσει» τα κομμάτια της υπόθεσης.

Ο 49χρονος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος της δολοφονίας, στήνοντας παγίδα στο θύμα και επιχειρώντας στη συνέχεια να παρουσιάσει το έγκλημα ως δυστύχημα.

Advertisement

Advertisement





Το μήνυμα που σήμανε συναγερμό

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2025. Στις 14:19, η Λευκορωσίδα σύζυγος του ξενοδόχου έλαβε στο κινητό της ένα μήνυμα που υποτίθεται ότι είχε σταλεί από τον σύζυγό της:

«Χρόνια πολλά, καλό μήνα, είμαι με παρέα στη Λίνδο, τα λέμε το απόγευμα».

Το μήνυμα προκάλεσε άμεση ανησυχία. Ο Κωνσταντίνος Τσιάντης δεν συνήθιζε να χρησιμοποιεί σημεία στίξης, ούτε είχε γνωστούς στη Λίνδο. Δύο ημέρες αργότερα, η γυναίκα του δήλωσε την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Όταν η αστυνομία μετέβη στο σπίτι του ξενοδόχου, το βρήκε άδειο, ενώ οι κάμερες ασφαλείας στην είσοδο δεν λειτουργούσαν.



Οι διαρρήξεις που «φωτογράφισαν» τον δράστη

Πριν ακόμη χάσει τη ζωή του, ο 64χρονος είχε ουσιαστικά κατονομάσει τον άνθρωπο που θα αποδεικνυόταν δολοφόνος του. Τον Απρίλιο του 2025 είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ. δύο διαρρήξεις στο σπίτι του, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν 20.000 ευρώ, κυνηγετικά όπλα και ένας χρυσός στύλος αξίας 7.500 ευρώ.

Στις καταγγελίες του είχε κατονομάσει δύο Ουκρανούς ως δράστες. Ένας από αυτούς ήταν ο 49χρονος, ο οποίος είχε ήδη βαρύ ποινικό παρελθόν, με υποθέσεις απάτης και παράνομης μεταφοράς μεταναστών.



Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ της 1ης Μαΐου. Η τελευταία συνάντηση θύματος και δράστη έγινε σε κατάστημα στην Παστίδα. Ο Τσιάντης δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, στοιχείο που κατέρριψε από νωρίς το σενάριο του «μεθυσμένου οδηγού».

Advertisement

Περίπου στις 23:00, ο δράστης φέρεται να έριξε τον ξενοδόχο μαζί με τη μοτοσικλέτα του σε γκρεμό έξω από την Παστίδα, επιχειρώντας να εμφανίσει τη δολοφονία ως ατύχημα.





Απόπειρες συγκάλυψης και το «στημένο» τηλεφώνημα

Μετά το έγκλημα, ο 49χρονος εγκατέλειψε την περιοχή με ταξί. Ο οδηγός αναγνώρισε αργότερα τον Ουκρανό στις καταθέσεις του, στοιχείο που ενίσχυσε καθοριστικά το κατηγορητήριο.

Σε μια ακόμη προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών, στις 7 Μαΐου έγινε ανώνυμη κλήση από το τηλέφωνο γυναίκας, κατά την οποία ο δράστης υπέδειξε το σημείο όπου βρισκόταν η μοτοσικλέτα, επιχειρώντας να «κλείσει» η υπόθεση ως απλό τροχαίο δυστύχημα.





Το κίνητρο και η διαμάχη για το ξενοδοχείο

Κεντρικό κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν το χρήμα. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ δράστη και θύματος σχετικά με το ξενοδοχείο που διατηρούσε ο 64χρονος στην Κρεμαστή.

Advertisement

Ο 49χρονος φέρεται να πίεζε για τη σύνταξη ψευδούς εγγράφου, το οποίο θα του επέτρεπε να ιδιοποιηθεί την περιουσία του ξενοδόχου μετά τον θάνατό του.

Καθώς ο αστυνομικός κλοιός έσφιγγε, ο 49χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Πριν παρουσιαστεί, άλλαξε την τηλεφωνική του συσκευή, επιχειρώντας να εξαφανίσει κρίσιμα ψηφιακά ίχνη.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, αντιλαμβανόμενος ότι η σύλληψή του ήταν θέμα χρόνου, εγκατέλειψε τη Ρόδο με πλοίο και δεν επέστρεψε ποτέ. Η φυγή του όμως δεν στάθηκε αρκετή: οι πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο Μόναχο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Advertisement