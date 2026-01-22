Λεπτομέρειες για το πώς ο 49χρονος φερόμενος δολοφόνος σκηνοθέτησε το «ατύχημα» του 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο, καθώς και κλοπές στο σπίτι του θύματος λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή του έρχονται στο φως.

Οι αστυνομικοί, από την αρχή της εξαφάνισης του 64χρονου ξενοδόχου, πίστευαν ότι από πίσω κρύβεται εγκληματική ενέργεια, μέχρι που κατάφεραν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που τους ήταν απαραίτητα για να εξιχνιάσουν την υπόθεση και να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση του 49χρονου ως δράστη της ανθρωποκτονίας.

Οι δύο άνδρες το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκονταν σε έντονη αντιπαράθεση και μάλιστα είχαν τσακωθεί δύο φορές πριν την εξαφάνιση του θύματος λόγω χρημάτων που φέρεται να χρωστούσε στον κατηγορούμενο. Το θύμα στις 12/4/2025 είχε καταθέσει μήνυση εις βάρος του 49χρονου για κλοπή από το σπίτι του ύψους 15.000 ευρώ, αλλά και για το γεγονός ότι είχε γράψει υβριστικά συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού του με σπρέι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία ημέρα πριν την ανεύρεση της σορού του ξενοδόχου, ο 49χρονος έχει καταγραφεί σε συνομιλία να τον αποκαλεί «ηλίθιο» και ότι εξαπατούσε ανθρώπους από τους οποίους έπαιρνε χρήματα.

Μάλιστα, ο 49χρονος Ουκρανός είναι γνώριμος των Αρχών για μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε απάτες, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος εμφάνισης στις αστυνομικές αρχές.

Ο 64χρονος εντοπίστηκε ανάμεσα σε βράχια που ήταν στο τέλος της χαράδρας 3 περίπου μέτρων σε δρόμο που ενώνει την επαρχιακή οδό Παστίδας με το χωριό Καλυθιές. Η σόρος του ήταν μπρούμυτα με το κεφάλι να φαίνεται σφηνωμένο μεταξύ δύο βράχων και από πάνω του η μοτοσικλέτα από την οποία εξείχαν τα πόδια του, ενώ φορούσε μόνο το δεξί αθλητικό παπούτσι.

Γύρω γύρω οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει εξαρτήματα της μοτοσικλέτας. Ωστόσο, από την αυτοψία που είχε γίνει δεν εντοπίστηκαν σημαντικά προσωπικά αντικείμενα του 64χρονου όπως το κλειδί του σπιτιού του και μια χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του την οποία δεν αποχωριζόταν ποτέ, οδηγώντας τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι κάποιος τα είχε πάρει.

Η δήλωση της εξαφάνισης

Η δήλωση εξαφάνισης του 64χρονου έγινε στις 3 Μαΐου 2025 από την 41 ετών σύζυγό του, με την οποία, αν και βρισκόταν σε διάσταση από το 2022, είχαν καθημερινή επικοινωνία και πολύ καλές επαφές.

Στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, αν και είχε λάβει ένα μήνυμα από τον εν διαστάσει σύζυγό της, δεν πίστεψε ποτέ ότι της το έστειλε αυτός.

«Διαπίστωσα την εξαφάνιση του συζύγου μου στις 2/5/2025. Τελευταία φορά επικοινώνησα μαζί του την 1η/5/2025 στις 14.19 μέσω μηνύματος στο οποίο μου έλεγε “Χρόνια πολλά,, καλό μήνα, είμαι με παρέα στην Λίνδο, τα λέμε απόγευμα”. Θεώρησα ύποπτο το συγκεκριμένο μήνυμα, πιστεύω δεν το έστειλε ο σύζυγός μου».

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, αυτό που την έκανε να πιστέψει ότι δεν είχε στείλει το μήνυμα ο σύζυγός της ήταν το διπλό (,,) στο μήνυμα, αφού δεν χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο σημείο στίξης, καθώς και ότι της είπε ότι ήταν στη Λίνδο ενώ εκεί δεν είχε κάποιον φίλο ώστε να πήγαινε Πρωτομαγιά σε κάποιο εορταστικό γεύμα.

Την ίδια ημέρα (3/5) μαζί με τους αστυνομικούς πήγε στο σπίτι όπου έμενε ο σύζυγός της στην Κρεμαστή Ρόδου, έχοντας μαζί της ένα ζευγάρι κλειδιά. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να ανοίξουν, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, ο 64χρονος είχε αλλάξει την κλειδαριά μετά από κλοπές που είχαν διαπραχθεί στο σπίτι του.

Τελικά, μέσω άλλου προσώπου που είχε κλειδιά κατάφεραν και μπήκαν στο εσωτερικό χωρίς να εντοπίσουν τον 64χρονο ή κάποιο στοιχείο που θα τους βοηθούσε. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως δράστης και θύμα το τελευταίο διάστημα είχαν επαφές.

Οι κλοπές λίγες ημέρες πριν την εξαφάνιση

Δύο κλοπές στο σπίτι του 64χρονου είχαν διαπραχθεί λίγες ημέρες πριν την εξαφάνισή του.

Και συγκεκριμένα από τις 11/4/2025 έως τις 12/4/2025 όπου οι δράστες είχαν φύγει με λεία 15.000 ευρώ και 6 χρυσά στυλό αξίας 7.500 ευρώ. Μετά την κλοπή ο 64χρονος, σε επικοινωνία που είχε με τους αστυνομικούς, τους ανέφερε ότι ήθελε να κατονομάσει δύο άτομα που είχαν κάνει την κλοπή. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν στον τοίχο στην κεντρική είσοδο του σπιτιού με κόκκινο χρώμα τις λέξεις «ΚΛΕΦΤΗΣ» και «ΑΠΑΤΕΟΝΑΣ».

Τελικά, πράγματι ανέφερε τα ονόματα δύο Ουκρανών, δίνοντας και τα κινητά τους τηλέφωνα, οι οποίοι, όπως είχε ισχυριστεί, έκαναν εργασίες στο σπίτι του και γνώριζαν ότι είχε χρήματα.

Από το ένα κινητό τηλέφωνο προκύπτει ότι ο ένας από τους δύο δράστες είναι ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία, καθώς, βάσει περιοριστικών όρων που του είχε επιβληθεί, είχαν τον αριθμό του. Οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα είχαν προσωπικές διαφορές με το θύμα και η κλοπή αποτελούσε εκδικητική πράξη.

Η δεύτερη από τις 25/4/2025 έως τις 26/4/2025, με τους δράστες να φεύγουν μεταξύ άλλων με δύο κυνηγετικές επαναληπτικές καραμπίνες και 200 φυσίγγια.

Το ραντεβού με τον κατηγορούμενο πριν την εξαφάνιση

Οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου διαπίστωσαν πως την Πρωτομαγιά του 2025 ο 64χρονος ξενοδόχος είχε μεταβεί σε κατάστημα εκμίσθωσης οχημάτων και προχώρησε στην ενοικίαση μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τον γιο του ιδιοκτήτη, η ενοικίαση έγινε για μία ημέρα. «Η ενοικίαση έγινε για χρονικό διάστημα μίας ημέρας. Μάλιστα, ως εγγύηση για τη μίσθωση της μοτοσικλέτας παρέδωσε το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας».

Η τελευταία φορά που εντοπίζεται ο 64χρονος είναι την ίδια ημέρα μεταξύ 20.00 και 21.00 σε ψητοπωλείο στην περιοχή Παστίδα. Μαζί του ήταν και ο κατηγορούμενος Ουκρανός. Εκεί παρέμειναν για περίπου 40 λεπτά όπου έφαγαν, ενώ ο 64χρονος το μόνο που είχε πιει ήταν μία λεμονάδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το ύποπτο τηλεφώνημα -Ο εντοπισμός της σορού του 64χρονου

Έξι μέρες αργότερα, και ενώ δεν υπήρχε κανένα ίχνος του 64χρονου, άγνωστος τηλεφώνησε στην εταιρεία όπου είχε γίνει η μίσθωση της μοτοσικλέτας και ανέφερε ότι τη βλέπει σε γκρεμό κοντά στη Μελισσοκομική Δωδεκανήσου.

Ο άγνωστος υποστήριξε ότι είδε το αυτοκόλλητο στη μοτοσικλέτα, και έτσι κατάλαβε ότι πρόκειται για την εν λόγω εταιρεία, χωρίς να μπορεί να διακρίνει την πινακίδα, ενώ ανέφερε ότι έβλεπε δύο άτομα. Αυτός ο ισχυρισμός για το αυτοκόλλητο διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν αληθής, αφού δεν θα μπορούσε να είναι ορατό κανένα διακριτικό από το σημείο όπου βρισκόταν ο άνδρας που τηλεφώνησε. Ο υπεύθυνος της εταιρείας πήγε ο ίδιος στο σημείο, χωρίς όμως να εντοπίσει τη μοτοσικλέτα, και έτσι κάλεσε ξανά στο κινητό από το οποίο είχε δεχθεί την κλήση. Τότε απάντησε μια γυναίκα, αναφέροντας ότι είχε δανείσει το κινητό της σε κάποιον αλλοδαπό άνδρα που της το ζήτησε για να κάνει ένα τηλεφώνημα.

Η εν λόγω γυναίκα κλήθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Στην κατάθεσή της υποστήριξε: «Το χρονικό διάστημα από τις 14.30 έως τις 20.30 εργαζόμουν στον πάγκο πώλησης εισιτηρίων -εκδρομών της εταιρείας …., ο οποίος βρίσκεται στην οδό …. Στις 18.10 περίπου, εμφανίστηκε στον πάγκο της εταιρείας ένας άγνωστος αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος μιλούσε ελληνικά με ρωσόφωνη προφορά. Αρχικά ζήτησε πληροφορίες για εκδρομή στο νησί της Σύμης, ενώ στη συνέχεια ζήτησε να του παραχωρήσω την τηλεφωνική μου συσκευή, προκειμένου να κάνει ένα τηλέφωνο ενώ είχε ένα χαρτάκι που έγραφε τον αριθμό που ήθελε να καλέσει».

Η μάρτυρας μάλιστα ανέφερε ότι όταν της έδωσε πίσω το κινητό της, της έδωσε και 5 ευρώ για το τηλεφώνημα που είχε κάνει. Τελικά, περίπου στις 20.00 οι αστυνομικοί μαζί με εθελοντές κατάφεραν να εντοπίσουν στον γκρεμό κοντά στο σημείο όπου είχε υποδειχθεί νεκρό τον 64χρονο και τη μοτοσικλέτα.

Όπως προέκυψε, το τηλεφώνημα που είχε κάνει ήταν στον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας δίνοντας παραπλανητικά στοιχεία, αφού εκείνη τη στιγμή δεν είχε καμία απολύτως οπτική επαφή με το σημείο, ούτε όμως θα μπορούσε να διακρίνει το αυτοκόλλητο. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι ο καλών γνώριζε και ότι είχε νοικιάσει το θύμα από τη συγκεκριμένη εταιρεία τη μοτοσικλέτα, αλλά και το σημείο όπου είχε καταλήξει.