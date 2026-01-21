Ένας 49χρονος από την Ουκρανία, ο οποίος καταζητείται, κρύβεται πίσω από τη δολοφονία 63χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο, που είχε βρεθεί νεκρός τον Μάιο του 2025 στην περιοχή Πασαούτια, στην Παστίδα της Ρόδου.

Η εξαφάνιση του ξενοδόχου δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές στις 3 Μαΐου από τη σύζυγό του και από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς ο 63χρονος είχε δεχθεί πιέσεις να πωλήσει την επιχείρησή του.

Advertisement

Advertisement

Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας – Πηγή: EUROKINISSI

Το πτώμα του ξενοδόχου εντοπίστηκε 4 ημέρες αργότερα, στην άκρη του δρόμου και με την πρώτη εικόνα φαινόταν σαν τροχαίο δυστύχημα με μία μοτοσικλέτα.

Μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις συνομιλίες και την ιατροδικαστική έκθεση, προέκυψε ότι επρόκειτο για έγκλημα με δράστη τον 49χρονο από την Ουκρανία.

Με το «σκηνοθετημένο» τροχαίο, όμως, ο 49χρονος κατηγορούμενος βρήκε την ευκαιρία να διαφύγει και τώρα τον καταζητούν, προκειμένου να τον οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.