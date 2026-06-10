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Για την προσωπική της ζωή, τη δουλειά της αλλά και τις απόψεις της γύρω από τον γάμο μίλησε η Ρία Ελληνίδου στην τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη διαδικασία του γάμου, εξηγώντας πως δεν την εκφράζει ο τρόπος με τον οποίο συχνά εξελίσσονται τέτοιες εκδηλώσεις. Όπως ανέφερε, πολλές φορές η υπερβολική οργάνωση και η προσπάθεια να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι οδηγούν τα ζευγάρια να ξεχνούν την ουσία της ημέρας.

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Η ίδια μίλησε ακόμη για την έντονη αφοσίωσή της στη δουλειά της, παραδεχόμενη πως η εργασιομανία της έχει στερήσει στιγμές ξεκούρασης και διακοπών. Όπως είπε, κάποιες φορές σκέφτεται πως θα ήθελε να είχε αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή, όπως κάνουν φίλοι και συγγενείς της.

Παράλληλα, τόνισε πως βλέπει αλλαγές στον εαυτό της με το πέρασμα του χρόνου, αναφέροντας πως αισθάνεται πιο σίγουρη για τις επιλογές της, πιο ήρεμη και λιγότερο αγχωμένη.

Η Ρία Ελληνίδου μίλησε επίσης για το νέο της τραγούδι «Σαφάρι» και την επιλογή της Νίκαιας της Γαλλίας ως τοποθεσία για το βίντεοκλιπ. Όπως εξήγησε, ήθελε ένα μέρος με ιδιαίτερο και γραφικό τοπίο, ενώ ανέφερε πως η ομάδα της στην Panik Records στήριξε την ιδέα της και τη βοήθησε να υλοποιήσει το όραμά της.