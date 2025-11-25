Η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δράστιδα του εγκλήματος στη Σαλαμίνα «πάγωσε» τους αστυνομικούς όταν παραδέχθηκε πως η ίδια βρίσκεται πίσω από το έγκλημα. Το έγκλημα δεν έγινε από κάποιον άγνωστο ληστή αλλά από τη νύφη της άτυχης ηλικιωμένης, που επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα καθώς είναι εθισμένη στον τζόγο.

Βίντεο με το όχημα της 46χρονης κατά τη διαφυγή της, εξετάζεται από τις Αρχές.

Η κόρη του θύματος υποψιαζόταν την 46χρονη από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο – κλειδί: τα χρέη της 46χρονος λόγω τζόγου.

Η 46χρονη φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι.

Οι ερευνητές της υπόθεσης ανέκτησαν ηχητικό από τις κάμερες του σπιτιού του θύματος και άκουσαν τη στιγμή του στυγερού εγκλήματος. Η 75χρονη ακούγεται να ουρλιάζει και να παρακαλεί τη 46χρονη νύφη της να σταματήσει να τη χτυπάει. Λίγο πριν ξεψυχήσει ξεκινάει να προσεύχεται και να λέει το πάτερ ημών.

Αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση αναφέρουν ότι ακόμα και οι ίδιοι σοκαρίστηκαν και έδωσαν όρκο να περάσουν χειροπέδες στη δράστιδα. Η 46χρονη ήξερε ότι μπορεί να καταγράφεται από τις κάμερες η φωνή της και γι’ αυτό μιλούσε ψιθυριστά. Πολύ χαμηλόφωνα ακούγεται να λέει τη φράση «που είναι τα λεφτά;».