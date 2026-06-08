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Στη σύλληψη ενός ανήλικου αλλοδαπού και των γονέων του προχώρησαν οι αρχές στη Σαντορίνη, μετά από τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026. Ο ανήλικος, ο οποίος οδηγούσε παράνομα μοτοσικλέτα, παρέσυρε και τραυμάτισε έναν πεζό.

Ανήλικος οδηγούσε χωρίς άδεια μηχανή και παρέσυρε πεζό

Οι γονείς του κατηγορούνται τώρα για παραμέληση εποπτείας, ενώ όλοι τους πρόκειται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

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Σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και των γονέων του έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο δικαστική διαδικασία.