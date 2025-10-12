Στον εισαγγελέα Νάξου οδηγούνται οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου στην πισίνα του οποίου πνίγηκε το 5χρονο αγόρι, το Σάββατο (11/10), στη Σαντορίνη. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί του Σαββάτου σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης, όπου διέμενε η οικογένεια του 5χρονου, μαζί με ένα γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι κάποια στιγμή ο 33χρονος πατέρας βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε έξω δεν έβλεπε το παιδί του με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ψάχνουν όλοι στην πισίνα, μέχρι που το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στον πάτο. Αμέσως ανέσυραν το παιδί από την πισίνα και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με απινιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου, δυστυχώς, λίγο αργότερα κατέληξε. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα της Θήρας.