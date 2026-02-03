Σειρά παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου πραγματοποίησε το μεσημέρι τουρκικό drone στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από την Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Το αμέσως προηγούμενο περιστατικό παραβάσεων/ παραβιάσεων είχε λάβει χώρα στις 28 Ιανουαρίου, όταν επίσης τουρκικό μη επανδρωμένο είχε πραγματοποιήσει μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ξανά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.