Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται 29χρονος Γεωργιανός, μέλος διεθνούς σπείρας διαρρηκτών, ο οποίος είχε εμπλακεί σε σοβαρές υποθέσεις ληστειών στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων και η διάρρηξη στο σπίτι της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, το 2020.

Η άνδρας από τη Γεωργία συνελήφθη την Πέμπτη (14/11) στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, ερχόμενος από τη Βουδαπέστη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, με σειρά διαρρήξεων τον Αύγουστο του 2020 σε Ακρόπολη και Κολωνάκι – μεταξύ αυτών και στο σπίτι της εισαγγελέως Τουλουπάκη.

Ειδικότερα, ο 29χρονος το καλοκαίρι του 2020 είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της διάρρηξης στο σπίτι της τότε εισαγγελέως Διαφθοράς . Η διάρρηξη είχε γίνει όσο η ίδια απουσίαζε σε διακοπές, με τους δράστες να αφαιρούν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικό εξοπλισμό με σημαντικά αρχεία.

Στην κατοχή του 29χρονου συλληφθέντα βρέθηκαν χρήματα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και έγγραφα ευρωπαϊκών Αρχών, η προέλευση των οποίων εξετάζεται.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις διαρρήξεων με δύο ακόμη συνεργούς του που παραμένουν άγνωστοι.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, η δράση της συμμορίας εκτεινόταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τον συλληφθέντα να έχει απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα στην Αυστρία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν έγγραφα Αρχών Σλοβακίας, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Στοχευμένα «χτυπήματα»

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επέλεγαν οικίες που θα τους απέφεραν το μέγιστο δυνατό κέρδος, ενώ προηγουμένως φρόντιζαν να παρακολουθούν τις κινήσεις των ιδιοκτητών για να βεβαιωθούν για την απουσία τους.

Χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας και του «επαγγελματισμού» που επεδείκνυαν ήταν ότι, δεν δίσταζαν να προχωρήσουν ακόμη και σε δύο διαρρήξεις στην ίδια πολυκατοικία, ενώ διέθεταν άρτια τεχνική κατάρτιση, παραβιάζοντας κλειδαριές χωρίς εμφανή ίχνη.