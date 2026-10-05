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Ο Στέφανος Κασσελάκης φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τη σκυλίτσα του, Φάρλι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, και μίλησε για τη θέση που έχει στη ζωή τόσο του ίδιου όσο και του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ.

Ο πολιτικός έχει αναφερθεί πολλές φορές στη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει με τη Φάρλι, την οποία θεωρούν αναπόσπαστο μέλος της οικογένειάς τους. Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, η παρουσία της τού προσφέρει γαλήνη, αλλά και την απαραίτητη «ανάσα» μέσα στους απαιτητικούς ρυθμούς της πολιτικής.

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Η Φάρλι γεννήθηκε στα τέλη του 2019 και τον Δεκέμβριο του 2023 συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια ζωής, με τον Στέφανο Κασσελάκη να της εύχεται τότε δημόσια «χρόνια πολλά» μέσα από τα social media.

Με αφορμή, λοιπόν, την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ο Στέφανος Κασσελάκης δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με τη Φάρλι και συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα μήνυμα για την αγάπη προς τα ζώα και την ανάγκη προστασίας τους.

«Η πιο ανιδιοτελής αγάπη, χωράει σε μια αγκαλιά. Για εμάς, η Φάρλι, δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Μας μαθαίνει καθημερινά τι σημαίνει αφοσίωση, χαρά και αληθινή ενσυναίσθηση. Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ας θυμηθούμε κάτι βασικό: ο τρόπος που φερόμαστε στα ζώα είναι ο πιο αδιάψευστος καθρέφτης του πολιτισμού μας. Μια σύγχρονη, προοδευτική κοινωνία οφείλει να τα προστατεύει στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια.

Οφείλει να τιμωρεί αυστηρά και χωρίς νομικά «παραθυράκια» την κακοποίηση. Να δημιουργεί βιώσιμες δομές φροντίδας στους Δήμους. Να στηρίζει έμπρακτα τους εθελοντές που δίνουν καθημερινά και αβοήθητοι τον αγώνα στους δρόμους και τα καταφύγια. Η δική τους ζωή, αξίζει τον απόλυτο σεβασμό μας. Και η προστασία τους δεν είναι πολυτέλεια, είναι ο πυρήνας της ανθρωπιάς μας».

Η Φάρλι έχει βρεθεί αρκετές φορές στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη, έχοντας κάνει την εμφάνισή της ακόμη και σε τηλεοπτικά στούντιο, αλλά και στα γραφεία της Κουμουνδούρου κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων. Οι δυο τους έχουν μοιραστεί επίσης πιο χαλαρές στιγμές σε εξορμήσεις, όπως στις Σπέτσες, με τη σκυλίτσα να αποτελεί σταθερή παρουσία στη ζωή του ίδιου και του Τάιλερ Μακμπέθ.