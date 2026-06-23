Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Στέλιος Ρόκκος στη συναυλία του στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά το βράδυ της 22ας Ιουνίου,χάρισε στο κοινό μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όταν κάλεσε στη σκηνή μια νεαρή θαυμάστριά του.

Η μικρή Δέσποινα ανέβηκε με αυτοπεποίθηση στη σκηνή και τραγούδησε το γνωστό κομμάτι «Τα Καλοκαίρια», κρατώντας το μικρόφωνο που της έδωσε ο καλλιτέχνης. Ο Στέλιος Ρόκκος, με την κιθάρα του στα χέρια, παρακολουθούσε χαμογελαστός τις κινήσεις και τον χορό της, ενώ στη συνέχεια μιμήθηκε με χιούμορ τον τρόπο που εμφανίστηκε και τραγούδησε. Λίγο αργότερα, την πήρε αγκαλιά και ερμήνευσαν μαζί ξανά το ίδιο τραγούδι, με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά, γελώντας και χειροκροτώντας τη χαριτωμένη αυτή σκηνή.

Advertisement

Advertisement