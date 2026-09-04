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Στον κόλπο της Σούδας βρίσκεται για πρώτη φορά από το πρωί της Παρασκευής (4/9) η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, με την υποδοχή από τα ρυμουλκά να εντυπωσιάζει.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, στην φρεγάτα έγινε υποδοχή με «αψίδα νερού» που σχηματίστηκε από τα ρυμουλκά. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της φρεγάτας στη Σούδα, με το υπερσύγχρονο πλοίο να δένει στο χώρο της ΝΑΤΟϊκής βάσης στο Μαράθι.

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Η φρεγάτα είναι τύπου FDI HN και έφτασε στην Ελλάδα από τα Γαλλικά Ναυπηγεία στις 15 Ιανουαρίου 2026, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες του ΠΝ, παρέχοντας δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, αλλά και μια επιπλέον σειρά από πρωτοφανή τεχνολογικά μέσα και δυνατότητες.