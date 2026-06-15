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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των ξένων πανεπιστημίων που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Οι τελικές αξιολογήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) να εξετάζει τους φακέλους των υποψηφίων ιδρυμάτων και να προετοιμάζει τη γνωμοδότησή της προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η εισήγηση της Αρχής θα κρίνει εάν οι ενδιαφερόμενοι φορείς ανταποκρίνονται στις ακαδημαϊκές, διοικητικές και θεσμικές απαιτήσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τη δημιουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα.

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Την ίδια στιγμή, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) συνεχίζει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις που έχουν δηλωθεί από τα υποψήφια ιδρύματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι υποδομές, οι χώροι διδασκαλίας, τα εργαστήρια και η συνολική επάρκεια των κτηρίων που θα φιλοξενήσουν τα νέα ακαδημαϊκά σχήματα.

Η ολοκλήρωση των δύο αυτών διαδικασιών αποτελεί το τελευταίο σημαντικό βήμα πριν από την έκδοση των τελικών αποφάσεων από το υπουργείο Παιδείας.

Νέα πανεπιστημιακά σχήματα και επανυποβολές φακέλων

Ο φετινός κύκλος αξιολόγησης περιλαμβάνει συνολικά δέκα αιτήσεις. Οι πέντε προέρχονται από ιδρύματα που επιχειρούν για πρώτη φορά να αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες πέντε αφορούν πανεπιστήμια που είχαν συμμετάσχει στην προηγούμενη διαδικασία και επέστρεψαν με ανανεωμένους φακέλους και πρόσθετα στοιχεία.

Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε κλάδους με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως η υγεία, η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα, η νομική επιστήμη, η ψυχολογία και οι περιβαλλοντικές επιστήμες.

Ανάμεσα στους νέους ενδιαφερόμενους βρίσκεται το European University Cyprus, που σχεδιάζει σχολές στους τομείς της Ιατρικής, των Επιστημών Υγείας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Ψηφιακών Τεχνολογιών και της Νομικής.

Το University of Sunderland, σε συνεργασία με το DEI College στη Θεσσαλονίκη, έχει θέσει ως στόχο να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, με αρχικά προγράμματα στη Νομική, την Ψυχολογία και την Αγγλική Φιλολογία.

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Σημαντική παρουσία στη διαδικασία έχει και το Roger Williams University των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω συνεργασίας με το American College of Greece – Deree. Το σχέδιο προβλέπει τρεις βασικές ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: Διοίκηση και Οικονομία, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς και Επιστήμες και Τεχνολογία.

Παράλληλα, η American Farm School προωθεί μια διαφορετική προσέγγιση, με προγράμματα που θα εστιάζουν στην αγροδιατροφή, την καινοτομία και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες του σύγχρονου πρωτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει επίσης η συνεργασία του Georgetown University με τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την έναρξη του Executive Master’s in Leadership από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ενώ σε δεύτερη φάση αναμένεται η προσθήκη του M.S. in Environment, με αντικείμενο την ενεργειακή μετάβαση και τις προκλήσεις της κλιματικής πολιτικής.

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Οι αιτήσεις που επανέρχονται με νέα δεδομένα

Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας συμμετέχουν πέντε ιδρύματα που είχαν ήδη καταθέσει προτάσεις στον προηγούμενο κύκλο.

Πρόκειται για το University of West London σε συνεργασία με το BCA College, το London Metropolitan University με το CITY Unity College, το University of Derby με το Mediterranean College, το Université Sorbonne Paris Nord με το IDEF College και το University of Essex σε συνεργασία με το Aegean College.

Σύμφωνα με εκπαιδευτικές πηγές, οι ανανεωμένοι φάκελοι παρουσιάζονται πιο ολοκληρωμένοι, καθώς έχουν ενσωματώσει τις παρατηρήσεις και τις απαιτήσεις που προέκυψαν κατά την προηγούμενη αξιολόγηση.

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Στόχος η διεθνής ενίσχυση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης

Η προσέλκυση ξένων πανεπιστημίων αποτελεί για την κυβέρνηση ένα βήμα προς την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής εκπαίδευσης. Η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων μπορεί να αυξήσει την εξωστρέφεια των σπουδών στην Ελλάδα και να προσελκύσει φοιτητές από άλλες χώρες.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι η δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων μπορεί να περιορίσει τη φυγή Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό, οι οποίοι κάθε χρόνο επιλέγουν ξένα ιδρύματα για τις σπουδές τους, με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους.

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