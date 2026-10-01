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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και τη λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται 66 από τους 81 ΧΥΤΑ, τους οποίους η Κομισιόν θεωρεί μη συμμορφούμενους με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά και η έλλειψη επαρκούς δικτύου εγκαταστάσεων για την κατάλληλη επεξεργασία των απορριμμάτων πριν από την ταφή.

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Η διαδικασία κατά της Ελλάδας είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2021 για προβλήματα σε 84 ΧΥΤΑ και ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2024. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τρεις ΧΥΤΑ έχουν έκτοτε κλείσει, όμως από τους 81 που απομένουν οι 66 εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται, ποσοστό που φτάνει το 81%.

Η Κομισιόν θεωρεί επίσης ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επαρκές και ολοκληρωμένο δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Επισημαίνει ακόμη ότι η δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας πριν από την ταφή δεν επαρκεί για τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα.

Κατά την Επιτροπή, οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών δεν ήταν αρκετές για να διορθωθούν οι ελλείψεις και για τον λόγο αυτό η υπόθεση οδηγείται πλέον στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Στο ίδιο πακέτο παραβάσεων, νέα προειδοποίηση δέχεται η Ελλάδα και για τις καθυστερημένες πληρωμές των δημόσιων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές. Παρότι υπάρχει ήδη απόφαση του Δικαστηρίου από τις 19 Ιουνίου 2025, η Κομισιόν αναφέρει ότι τον Ιούνιο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια είχαν φτάσει τα 1,3 δισ. ευρώ, υπερτριπλάσια σε σχέση με το 2019. Οι δημόσιοι φορείς υγείας οφείλουν να πληρώνουν μέσα σε 60 ημέρες και, αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, μπορεί να ζητηθούν χρηματικές κυρώσεις.

Παράλληλα, η χώρα δέχεται αιτιολογημένες γνώμες για τη μη πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης, για καθυστερήσεις σε ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα και για τη μη πλήρη ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τη λειτουργία και την εποπτεία των τραπεζών.