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Άναυδοι οι Ευρωπαίοι πολίτες παρακολουθούν χρόνο με τον χρόνο, μήνα με τον μήνα, μέρα με τη μέρα, τις ηγεσίες τους να μετατρέπουν το υποτιθέμενο «λίκνο της Δημοκρατίας και της Προόδου» σε τέλμα οπισθοδρόμησης και κωμικοτραγικού τραγέλαφου. Προς δόξαν των εμπνευστών της ευρωπαϊκής ενοποίησης όπως ο Σουμάν, ο Αντενάουερ, ο Σπάακ και ο Ντε Γκάσπερι.

Τελευταίο – και όχι ύστερο – επεισόδιο της ευρωπαϊκής αποδόμησης, η εμπνευσμένη πρωτοβουλία του Γερμανού κάγκελάριου Μερτς και των πέντε ακολούθων του (Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία και Φινλανδία) να μπλοκάρουν τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2028-2034, ως …δαπανηρό. Και θεωρούν ως υπερβολικές τις δαπάνες για την αγροτική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

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Και οι υπόλοιπες 17 χώρες βρίσκονται στα κάγκελα ενώ η Γαλλία κάνει το κουνέλι… Και η «γηραιά ήπειρος» βαδίζει

Ταχέως προς τον Αχέροντα. Προς άφατον ενθουσιασμό του Ντόναλντ και του Βλαδίμηρου οι οποίοι βλέπουν περιχαρείς να δικαιώνονται οι προβλέψεις τους.

Η Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων κατοίκων είναι ήδη ο θλιβερός παρίας στο γεωπολιτικό γίγνεσθαι, όπου κυριαρχούν οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και οσονούπω η Ινδία και Βραζιλία. Εμείς ας αναπαυθούμε στις δάφνες του Καρλομάγνου, του Ντε Γκώλ, του Βίλλυ Μπραντ και ενταύθα του Καραμανλή και του Παπανδρέου. Άλλωστε ύπνος τρέφει τα μωρά κι ο ήλιος τα μοσχάρια.