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Και ενώ η χώρα κυριολεκτικά «καίγεται» με τις θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές να αγγίζουν τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, πολλοί Αθηναίοι αναζήτησαν ανάσες δροσιάς σε παραλίες της Αττικής.

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Τα Νότια Προάστια κέρδισαν για ακόμη μία φορά την προτίμηση των λουόμενων, οι οποίοι βρέθηκαν στις παραλίες από νωρίς το πρωί για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα.

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Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Α’Πλαζ Βουλιαγμένης συγκέντρωσε πλήθος κόσμου που κατέφθασε από τις 6 το πρωί για μία πρωινή βουτιά.

Μάλιστα, πολλοί ειναι εκείνοι που σκοπεύουν να περάσουν όλη την ημέρα στην παραλία μέχρι και αργά το απόγευμα, προκειμένου να αποσυμφορηθούν από την ακραία ζέστη.