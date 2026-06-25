Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς σε ψηφιακές υπηρεσίες που προειδοποιούν τους οδηγούς για αστυνομικούς ελέγχους και ραντάρ.

Η απόφαση αυτή παρέχει στις εθνικές αρχές ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κατά εφαρμογών πλοήγησης, επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και οδικής ασφάλειας.

Παρά την αυξημένη χρήση τέτοιων εφαρμογών από τους οδηγούς, οι εθνικές αρχές ενδέχεται να προχωρήσουν σε αυστηρότερη αντιμετώπιση των παρόχων που διευκολύνουν την αποφυγή ελέγχων.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα, όπου οι αρχές έχουν ήδη παρέμβει στο παρελθόν κατά διαδικτυακών κοινοτήτων που αντάλλαζαν πληροφορίες για σημεία τροχονομικής επιτήρησης.

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Οι εφαρμογές που ενημερώνουν τους οδηγούς για την παρουσία ραντάρ και τροχονομικών ελέγχων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών αρχών, καθώς πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στη λειτουργία τους.

Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ολοένα και περισσότερα κράτη επενδύουν σε κάμερες παρακολούθησης, σύγχρονα συστήματα ελέγχου και αυστηρότερη αστυνόμευση του οδικού δικτύου.

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Ανάμεσα στις χώρες που υιοθετούν τέτοιες πρακτικές βρίσκεται και η Ελλάδα, όπου τα τελευταία χρόνια εγκαθίστανται όλο και περισσότερες κάμερες σε κεντρικούς οδικούς άξονες και κομβικά σημεία της Αθήνας, αλλά και της περιφέρειας, με στόχο τον περιορισμό των επικίνδυνων παραβάσεων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης επιτήρησης, πολλοί οδηγοί καταφεύγουν σε εφαρμογές πλοήγησης που παρέχουν πληροφορίες για σημεία ελέγχου και κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Οι πλατφόρμες αυτές βασίζονται στη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών, οι οποίοι μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με την παρουσία αστυνομικών ελέγχων και άλλων σημείων επιτήρησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Waze, η οποία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η χρήση της αυξήθηκε σημαντικά μετά την έναρξη εγκατάστασης των πρώτων καμερών επιτήρησης στη χώρα στα τέλη του 2025, με τον αριθμό των χρηστών να παρουσιάζει αξιοσημείωτη άνοδο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη απόφαση του Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν μέτρα κατά ψηφιακών υπηρεσιών που προειδοποιούν τους οδηγούς για αστυνομικούς ελέγχους ή σημεία επιτήρησης. Η υπόθεση αφορούσε τη γαλλική υπηρεσία Coyote, η οποία παρέχει πληροφορίες για διάφορα συμβάντα στους δρόμους, συμπεριλαμβανομένων και των τροχονομικών ελέγχων.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες τέτοιες υπηρεσίες προστατεύονταν από την αρχή της «χώρας προέλευσης», σύμφωνα με την οποία υπάγονταν κυρίως στη νομοθεσία του κράτους όπου είχαν την έδρα τους. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε ότι τα κράτη μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς όταν αυτοί δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

Η απόφαση δεν συνεπάγεται άμεση απαγόρευση εφαρμογών που ενημερώνουν για ραντάρ ή ελέγχους. Παρ’ όλα αυτά, δημιουργεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στις εθνικές αρχές να προχωρούν ευκολότερα σε περιορισμούς ή σε νομικές ενέργειες κατά των παρόχων τέτοιων υπηρεσιών.

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Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, όπου εφαρμογές πλοήγησης αλλά και διαδικτυακές κοινότητες που ανταλλάσσουν πληροφορίες για μπλόκα και κάμερες χρησιμοποιούνται καθημερινά από μεγάλο αριθμό οδηγών.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν οι ελληνικές αρχές είχαν παρέμβει δυναμικά στο συγκεκριμένο ζήτημα, προχωρώντας στη σύλληψη διαχειριστών τριών κοινοτήτων στο Viber, μέσω των οποίων διακινούνταν πληροφορίες για σημεία τροχονομικών ελέγχων. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποκίνηση παραβατικών συμπεριφορών στην οδική κυκλοφορία, ενώ παράλληλα ανεστάλη η λειτουργία των συγκεκριμένων κοινοτήτων.

Παρότι οι ελληνικές αρχές έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι στόχος των ελέγχων είναι κυρίως η πρόληψη και όχι η επιβολή προστίμων, η νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο αυστηρή αντιμετώπιση εφαρμογών και υπηρεσιών που παρέχουν πληροφορίες για αστυνομικά μπλόκα και σημεία ελέγχου.

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Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου δεν σηματοδοτεί το τέλος των εφαρμογών προειδοποίησης για ραντάρ και ελέγχους. Αποτελεί, ωστόσο, ένα σημαντικό βήμα που θα μπορούσε να επηρεάσει το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους τα επόμενα χρόνια και να οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.