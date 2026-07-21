Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει στους οδηγούς να σβήνουν τον κινητήρα του οχήματός τους όταν παραμένουν ακινητοποιημένοι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μέσα σε σήραγγες.

Η μη συμμόρφωση με αυτή τη διάταξη επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για τριάντα ημέρες.

Ο περιορισμός της λειτουργίας του κινητήρα στο ρελαντί αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων σε κλειστούς χώρους και στην προστασία των μηχανικών μερών του οχήματος.

Τα σύγχρονα οχήματα με τεχνολογία Start-Stop ή τα υβριδικά μοντέλα διευκολύνουν τους οδηγούς στη συμμόρφωση με τον νόμο, καθώς απενεργοποιούν αυτόματα τον κινητήρα κατά την ακινητοποίηση.

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Υπάρχουν παραβάσεις που όλοι γνωρίζουν, όπως η υπερβολική ταχύτητα, το κινητό στο χέρι ή η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Υπάρχει όμως και ένα πρόστιμο που ελάχιστοι οδηγοί γνωρίζουν, παρότι μπορεί να τους κοστίσει 350 ευρώ, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Το παράδοξο είναι ότι αφορά κάτι που πολλοί κάνουν από συνήθεια: αφήνουν τον κινητήρα να δουλεύει στο ρελαντί όταν το αυτοκίνητο παραμένει ακινητοποιημένο.

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Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν ένα όχημα παραμένει παρατεταμένα ακινητοποιημένο μέσα σε σήραγγα (τούνελ), ο οδηγός υποχρεούται να σβήσει τον κινητήρα. Αν δεν το κάνει, αντιμετωπίζει πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση του διπλώματος και της άδειας κυκλοφορίας για έναν μήνα.

Γιατί υπάρχει αυτή η διάταξη

Ο λόγος δεν είναι μόνο η εξοικονόμηση καυσίμου. Ένας κινητήρας που λειτουργεί άσκοπα στο ρελαντί συνεχίζει να εκπέμπει καυσαέρια, αυξάνοντας τη συγκέντρωση ρύπων σε έναν κλειστό χώρο όπως μια σήραγγα. Παράλληλα, η πολύωρη λειτουργία στο ρελαντί επιβαρύνει τον κινητήρα, τον καταλύτη, το φίλτρο μικροσωματιδίων και το λιπαντικό, ενώ καταναλώνει και άσκοπα καύσιμο.

Το πλεονέκτημα των υβριδικών και των Start-Stop

Εδώ έρχεται το μεγάλο πλεονέκτημα των περισσότερων υβριδικών αυτοκινήτων, αλλά και πολλών σύγχρονων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων μοντέλων που διαθέτουν σύστημα Start-Stop.

Μόλις το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί είτε σε φανάρι είτε σε μποτιλιάρισμα, ο κινητήρας σβήνει αυτόματα. Με το πάτημα του γκαζιού ή την απελευθέρωση του φρένου, τίθεται ξανά αμέσως σε λειτουργία.

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Έτσι, ο οδηγός δεν χρειάζεται να θυμάται να σβήσει τη μηχανή κάθε φορά που σταματά, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, περιορίζει τις εκπομπές ρύπων και, σε περιπτώσεις παρατεταμένης ακινητοποίησης, βρίσκεται πιο κοντά στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΚΟΚ.

Μια παράβαση που οι περισσότεροι αγνοούν

Οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν ότι ο κίνδυνος προστίμου αφορά κυρίως την ταχύτητα ή το κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, η υποχρέωση να σβήνει ο κινητήρας σε συγκεκριμένες συνθήκες είναι πλέον επίσης μέρος της οδικής νομοθεσίας.

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Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε ακινητοποιημένοι για αρκετή ώρα μέσα σε σήραγγα, αξίζει να θυμηθείτε ότι το να αφήσετε τον κινητήρα να δουλεύει μπορεί να αποδειχθεί μια από τις πιο ακριβές… παραλείψεις πίσω από το τιμόνι.