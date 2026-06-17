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Η 37χρονη Ιταλίδα Sara Ceccantini έχασε τη ζωή της σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, όπου βρισκόταν για το bachelorette πάρτι της ενόψει του γάμου της. Σύμφωνα με μαρτυρίες και τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα (15/6), όταν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του νησιού.

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας αναστροφής, ο οδηγός εισήλθε κάθετα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σφοδρά με όχημα που ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση. Η σύγκρουση είχε τραγική κατάληξη, καθώς η 37χρονη υπέστη θανάσιμα τραύματα.

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«Ήταν τρία κορίτσια και ο άνδρας που οδηγούσε. Ανέβαινε προς τα πάνω, μια ανηφόρα, και σταματάει σε ένα λοφάκι εδώ πέρα και πάει να κάνει αναστροφή. Και το άλλο τ’ αμάξι από κάτω που ερχόταν το «στούκαρε». Ο άλλος ερχόταν με φόρα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Ακούω ένα μπαμ! Λες κι έσκασε βόμβα, δηλαδή έτσι το ακούσαμε εμείς εδώ πέρα. Τρέξαμε έξω. Εγώ τα έβλεπα τα κορίτσια, ήταν μέσα στα αίματα. Οι δύο κοπέλες δεν είχαν καθόλου αισθήσεις. Καλέσαμε το 112. Σχετικά γρήγορα ήρθε, γιατί δίπλα είναι εδώ το Κέντρο Υγείας», τονίζει ο μάρτυρας.

Η Sara Ceccantini μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Σύρου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπεύθυνο για τη μεταφορά των οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, μετά τη σφοδρή σύγκρουση το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η παρέα των Ιταλίδων συνέχισε την πορεία του και προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα. Σε ένα από αυτά βρισκόταν ένα παιδί, ενώ ο πατέρας του είχε μεταβεί σε κοντινό μίνι μάρκετ. Ευτυχώς, από τη συγκεκριμένη πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.