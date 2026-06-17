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Το ταξίδι που είχε οργανωθεί ως μια χαρούμενη γιορτή πριν από τον γάμο της μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία για τη 37χρονη Ιταλίδα Sara Ceccantini, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο Σύρου, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο.

Η γυναίκα είχε βρεθεί στο νησί των Ανέμων μαζί με φίλες της για το bachelorette party της, καθώς σε λίγες εβδομάδες επρόκειτο να παντρευτεί τον σύντροφό της. Η χαρά της επικείμενης νέας αρχής, όμως, έδωσε τη θέση της στον πόνο, όταν ένα τροχαίο στον κεντρικό οδικό άξονα της Μυκόνου έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής της.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Xtreme Gyros, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι Ιταλίδες κινούνταν στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή, διασχίζοντας το αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο επιβατικό όχημα που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Το δεύτερο όχημα χτύπησε την πίσω δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου των Ιταλίδων, ακριβώς στο σημείο όπου καθόταν η 37χρονη. Η Sara Ceccantini τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και χρειάστηκε άμεση διακομιδή. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σώσουν.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 37χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, προκαλώντας βαθύ πένθος στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν.

Η Sara Ceccantini ζούσε στην επαρχία του Αρέτσο στην Ιταλία μαζί με τον σύντροφό της και ήταν μητέρα μιας κόρης. Εργαζόταν επί σειρά ετών σε εργοστάσιο της Prada, όπου η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ. Η επιχείρηση έκλεισε σε ένδειξη πένθους, ενώ συνάδελφοί της μίλησαν για μια ιδιαίτερα αγαπητή παρουσία.

Οι έλεγχοι που έγιναν μετά το τροχαίο δεν έδειξαν κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς των δύο οχημάτων. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα που μετέτρεψε ένα ταξίδι χαράς σε μια ανείπωτη απώλεια.