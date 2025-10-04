Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (4/10) σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας, όταν μια γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στις τουαλέτες του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 49χρονη γυναίκα, η οποία βρέθηκε από το προσωπικό της κλινικής, ενώ δίπλα της εντοπίστηκε μία σύριγγα που περιείχε άγνωστο υγρό.

Η γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι η ίδια γιατρός και βρισκόταν στην κλινική συνοδεύοντας ασθενή, μεταφέρθηκε άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ τα ευρήματα έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

