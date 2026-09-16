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Σε προληπτική εκκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές, μετά τον εντοπισμό βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή του σε διαφορετικό σημείο.

Η επιχείρηση προβλέπει την απομάκρυνση της βόμβας από το σημείο όπου εντοπίστηκε, προκειμένου να μεταφερθεί σε άλλο χώρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία απενεργοποίησης και εξουδετέρωσής της.

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Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 4ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, καθώς και από το 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Πάρκο Μαρκοπούλου, ενώ παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Άη Γιάννη και των Δικαστηρίων.

Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στις οδούς Ι. Σφακιανάκη και Γιαμπουδάκη, καθώς και στους κάθετους δρόμους, ώστε να δημιουργηθεί η απαιτούμενη ζώνη ασφαλείας για την επιχείρηση.

Όπως ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, πρόκειται για οβίδα που χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την εξουδετέρωσή της στα Χανιά έφτασε ειδικό κλιμάκιο του στρατού από την Αθήνα.

«Χθες το απόγευμα βρέθηκε μια οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα οικόπεδο που γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο στρατός με το ειδικό τμήμα το ΤΕΝΞ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς) για την εξουδετέρωση. Το συνεργείο έχει έρθει από την Αθήνα. Βάση πρωτοκόλλου πρέπει να κάνουμε εκκένωση στην περιοχή σε περίμετρο 300 μέτρων, αυτό και έγινε. Βλέπετε ότι υπάρχει παντού αστυνομική δύναμη, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο και την Πολιτική Προστασία για να ειδοποιηθεί όλος ο κόσμος και όταν θα είμαστε έτοιμοι το συνεργείο του στρατού θα ενεργήσει».

Πηγή: zarpanews.gr