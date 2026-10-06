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Λήξη συναγερμού σημειώθηκε στην Καλλιθέα το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, μετά τον εντοπισμό σε δύο πολυκατοικίες φιαλιδίων που περιείχαν ουσία η οποία κρίθηκε ύποπτη και ενδεχομένως επικίνδυνη.

Φιαλίδιο με μία άκρως επικίνδυνη χημική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, εντόπισε πολίτης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Λασκαρίδου, στην Καλλιθέα, και κάλεσε τις αστυνομικές αρχές.

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Σύμφωνα με την καλούσα, πρόκειται για δύο φιαλίδια, τα οποία περιέχουν πικρικό οξύ.

Στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών είναι ήδη στο σημείο, ενώ έχει αποκλειστεί ο χώρος, έχουν εκκενωθεί τα γύρω διαμερίσματα και γίνεται έρευνα σε δύο διαφορετικές πολυκατοικίες.

Αν και μέχρι αυτήν την ώρα δεν είναι δεδομένο ότι περιέχει την επικίνδυνη ουσία, οι αρχές εφαρμόζουν το απαιτούμενο πρωτόκολλο για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών και των φιαλιδίων.

Το πικρικό οξύ χρησιμοποιήθηκε ως εκρηκτική ύλη κυρίως στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά έχει χρήση και στην ιατρική επιστήμη.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi