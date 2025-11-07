Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου έφτασαν στην εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας σε χρυσοχοείο στα Κολύμπια Ρόδου το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 2025, όπου δύο Ρουμάνοι ληστές ξυλοκόπησαν άγρια τον καταστηματάρχη και απέσπασαν λεία αξίας 700-800 χιλιάδων ευρώ.

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι αστυνομικοί ανέλυσαν καρέ καρέ το έγκλημα από κάμερες ασφαλείας, συγκέντρωσαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, διασταύρωσαν κινήσεις και μισθώσεις οχημάτων και έφτασαν στην λύση του μυστηρίου.

Advertisement

Advertisement

Το χρονικό της επίθεσης στο νησί της Ρόδου

Το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, κάπου μεταξύ 20:30 και 20:44, οι Ρουμάνοι ληστές έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μέσω μασκών σιλικόνης και περουκών, εκμεταλλεύτηκαν την στιγμιαία μετακίνηση του ιδιοκτήτη στον πίσω ακάλυπτο χώρο και τον αιφνιδίασαν.

Οι δράστες χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο τον άτυχο καταστηματάρχη και στην συνέχεια τον έδεσαν με πλαστικά δεματικά στα χέρια. Ο ένας κρατούσε τον παθόντα καθηλωμένο, ενώ ο δεύτερος μπήκε στο κατάστημα και άρχισε να αφαιρεί κοσμήματα από προθήκες.

Σε μια στιγμή που και ο δεύτερος εισήλθε στο κατάστημα, ο ιδιοκτήτης αν και χτυπημένος, κατάφερε να λυθεί, πίεσε το ασύρματο μπουτόν απελευθέρωσης καπνού και ανέβηκε στην ταράτσα, όπου είδε τους ληστές να διαφεύγουν πεζοί.

Αφού αφαίρεσε τα δεματικά από τα χέρια, μετέβη στο διπλανό φαρμακείο και ζήτησε βοήθεια, με την κατάσταση της υγείας του να έχει επιβαρυνθεί αρκετά, καθώς όπως περιέγραψε είχε έντονες ρινορραγίες και αιμορραγία από τα αυτιά.

Παρακολουθούσαν για μέρες το κατάστημα

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι Ρουμάνοι ληστές είχαν προσεγγίσει επανειλημμένα την περιοχή τις προηγούμενες μέρες με ηλεκτρικά πατίνια και ότι ήδη από τις 18 Σεπτεμβρίου κινούνταν σχεδόν καθημερινά τις βραδινές ώρες μεταξύ 20:00 και 21:00, παραμένοντας σε σκοτεινό σημείο με δέντρα, απέναντι από το κατάστημα.

Τόσο η μέθοδος που ακολούθησαν, όσο και η χρήση μαρκών σιλικόνης και περουκών, έδειξε ότι οι δύο δράστες διαθέτουν εμπειρία σε οργανωμένα χτυπήματα.

Advertisement

Ένταλμα από την Interpol για ανθρωποκτονία στην Αλβανία

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι Ρουμάνοι ληστές έχουν βαρύ ποινικό μητρώο. Ο πρώτος ηλικίας 45 ετών, έχει συμμετοχή σε ληστείες, κλοπές και συνιστά μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα, αποφυλακίστηκε μόλις δύο μήνες πριν από το περιστατικό και πιο συγκεκριμένα στις 21 Ιουλίου 2025 από το Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας.

Ο δεύτερος είναι ένας 53χρονος, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία στην Αλβανία. Οι δύο άνδρες έφτασαν στην Ρόδο στις 10 Σεπτεμβρίου με πλοίο από τον Πειραιά, επιβαίνοντες σε λευκό φορτηγάκι που είχε ενοικιαστεί από εταιρεία με έδρα την Αθήνα, χρησιμοποιώντας πλαστά ρουμανικά στοιχεία και ρουμανικό τηλεφωνικό αριθμό.

Στις 5 Νοεμβρίου, ο 45χρονος εντοπίστηκε να πλησιάζει και να ξεκλειδώνει το εν λόγω όχημα. Αστυνομικοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, έσπευσαν στην ακινητοποίησή του, με τον συλληφθέντα να έχει στην κατοχή του μπρελόκ με την επωνυμία Airbnb που οδήγησε σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην Ρόδο.

Advertisement

Παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκαν ρούχα και αντικείμενα που εμφανίζονται να ταιριάζουν με εκείνα που φορούσαν οι δράστες στο βιντεοληπτικό υλικό. Την ίδια μέρα, έλαβε χώρα στοχευμένη έρευνα σε υπαίθριο χώρο στην Αρχίπολη, ο οποίος όπως αποδείχθηκε λειτουργούσε ως ορμητήριο και κρυψώνα για τους δύο άνδρες.

Οι Ρουμάνοι ληστές της Ρόδου είχαν εκεί ρουχισμό και μάσκες που χρησιμοποιήθηκαν στην ληστεία, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των θηκών από τα κοσμήματα που εκλάπησαν. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί εάν στην υπόθεση έχουν συμμετοχή και άλλα άτομα. Όσον αφορά τους δύο ληστές, είναι υπόλογοι για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία αλλά και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Πηγή: dimokratiki.gr

Advertisement