Η ΤΑΜΣ «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ – 25», είναι Εθνική Άσκηση Μέσης Κλίμακας Πλήρους Ανάπτυξης Δυνάμεων (LIVEX-FTX), με σκοπό την εξάσκηση των Διοικήσεων, Επιτελείων και Μονάδων στη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων (αμυντικών και επιθετικών), υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου, με τη συμμετοχή και ιδιωτικών εταιρειών με καινοτόμα συστήματα.
Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΑ, η ΤΑΜΣ διεξήχθη σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην τακτική χρησιμοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισής τους, κατά την οποία εξετάστηκαν ειδικά σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης των νέων μέσων και αντίστοιχα οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, δοκιμάστηκαν ειδικές τακτικές, αξιολογήθηκε το μοντέλο ένταξής τους στις οργανωτικές δομές των Μονάδων του Στρατού Ξηράς καθώς επίσης και οι διαδικασίες ενάσκησης Διοίκησης και Ελέγχου σε αυτά.
Όπως υπογραμμίζουν οι εν λόγω πηγές, για τη διεξαγωγή της ΤΑΜΣ το ΓΕΕΘΑ απηύθυνε πρόσκληση προς το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, η ανταπόκριση του οποίου υπήρξε μεγάλη, με τη συμμετοχή 30 εταιρειών. Στις συμμετέχουσες εταιρείες δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους σε ρεαλιστικά σενάρια, υπό πραγματικές συνθήκες και επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία στατικής επίδειξης των προϊόντων τους σε ειδικό χώρο που οργανώθηκε για τον σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το ΚΕΤΑΚ και το 306 ΕΒΤ, μεταξύ των οποίων η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η πρωτοβουλία του ΕΛΚΑΚ και του ΣΤ΄ ΚΛΑΔΟΥ του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο διαβούλευσης για την Ανάπτυξη Τακτικού Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος Μάχης Κατηγορίας Ι (UCAV Class I), να δοκιμάσουν στο πεδίο πρωτότυπα συστήματα υψηλής τεχνολογικής ωριμότητας, την επίδειξη των δυνατοτήτων τους στο πεδίο και την απευθείας αξιολόγησή τους από τον επιχειρησιακό φορέα.
Ακολουθούν εικόνες από μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην έκθεση και φωτογραφικό υλικό από την άσκηση (Eurokinissi).
