H χρήση και η αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) ήταν μεταξύ των κύριων «πυλώνων» της άσκησης «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ-25» στη Θράκη.

Η ΤΑΜΣ «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ – 25», είναι Εθνική Άσκηση Μέσης Κλίμακας Πλήρους Ανάπτυξης Δυνάμεων (LIVEX-FTX), με σκοπό την εξάσκηση των Διοικήσεων, Επιτελείων και Μονάδων στη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων (αμυντικών και επιθετικών), υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου, με τη συμμετοχή και ιδιωτικών εταιρειών με καινοτόμα συστήματα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΑ, η ΤΑΜΣ διεξήχθη σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην τακτική χρησιμοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισής τους, κατά την οποία εξετάστηκαν ειδικά σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης των νέων μέσων και αντίστοιχα οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, δοκιμάστηκαν ειδικές τακτικές, αξιολογήθηκε το μοντέλο ένταξής τους στις οργανωτικές δομές των Μονάδων του Στρατού Ξηράς καθώς επίσης και οι διαδικασίες ενάσκησης Διοίκησης και Ελέγχου σε αυτά.

Η δεύτερη φάση αφορούσε στο κύριο μέρος της άσκησης «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ – 25». Και σε αυτήν αξιοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες, όπως η προσβολή στόχων με First Person View drones και άφεση χειροβομβίδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Όπως υπογραμμίζουν οι εν λόγω πηγές, για τη διεξαγωγή της ΤΑΜΣ το ΓΕΕΘΑ απηύθυνε πρόσκληση προς το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, η ανταπόκριση του οποίου υπήρξε μεγάλη, με τη συμμετοχή 30 εταιρειών. Στις συμμετέχουσες εταιρείες δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους σε ρεαλιστικά σενάρια, υπό πραγματικές συνθήκες και επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία στατικής επίδειξης των προϊόντων τους σε ειδικό χώρο που οργανώθηκε για τον σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το ΚΕΤΑΚ και το 306 ΕΒΤ, μεταξύ των οποίων η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η πρωτοβουλία του ΕΛΚΑΚ και του ΣΤ΄ ΚΛΑΔΟΥ του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο διαβούλευσης για την Ανάπτυξη Τακτικού Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος Μάχης Κατηγορίας Ι (UCAV Class I), να δοκιμάσουν στο πεδίο πρωτότυπα συστήματα υψηλής τεχνολογικής ωριμότητας, την επίδειξη των δυνατοτήτων τους στο πεδίο και την απευθείας αξιολόγησή τους από τον επιχειρησιακό φορέα.

Ακολουθούν εικόνες από μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην έκθεση και φωτογραφικό υλικό από την άσκηση (Eurokinissi).

M4K15 Σύστημα ανίχνευσης και αντιμετώπισης drones (anti-drone) από την LAMBDAAUTOMATAIKE (DELIAN) HE)SCO MIL ARMOR PLATESΣυστήματα αντιβαλλιστικής προστασίας ΤΟΒΕΑ ΜΕΠΕ- UGVΜη επανδρωμένο ερπυστριοφόρο AS PROTE MARITIME LTD (DRONE) VELOS ROTORS- DRONE – UAV ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΤο Velos είναι ένα UAV ελικόπτερο κατάλληλο για αποστολές μεταφοράς, εφοδιασμού και παράδοσης κρίσιμου φορτίου έως 10 kg SPIKE- NLOS Πρόκειται για ένα νέο πυραυλικό σύστημα ακριβείας, πολλαπλού ρόλου, με δυνατότητα προσβολής στόχων έως 32 χιλιόμετρα.Εντάχθηκαν πρόσφατα στον Στρατό Ξηράς.Μέρος του είναι το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροχήματος ORBITER, το οποίο δύναται να αναγνωρίζει στόχους σε βάθος μέχρι 50 χιλιόμετρα, μεταδίδοντας εικόνα και στοιχεία βολής, σε πραγματικό χρόνο. DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL Drone αυτοκτονίας (KAMIKAZE) ATLAS 204 LAMBDAAUTOMATAIKE (DELIAN)- LAST- Αυτόνομο ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης JERICHO- Σύστημα επικοινωνίας, μετάδοσης, και διασύνδεσης (anti-drone) STRIKEWEBΟλοκληρωμένη σουίτα λογισμικού command-control-communication ALTUSLSA- Drone για εφαρμογές ISR και υλοποίηση μεταφοράς υλικών SPIRIT ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ(SASTECHNOLOGY)UCAV SARISA SRS-2A- Το SARISA SRS-1A, σε βασική τακτική διαμόρφωση, φέρει δίδυμο φορέα για ρουκέτες HYDRA 70 (διάμετρος 2,75″) συμβατό με ποικιλία κεφαλών. Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε ελαφρύ όχημα, παρέχοντας στις χερσαίες μονάδες γρήγορη και φορητή δυνατότητα υποστήριξης πλησίον των δυνάμεων (CAS) χωρίς την ανάγκη βαρέων πλατφορμών. UCAV ARES ARS-1A- Προορίζεται για παρατήρηση, μεταφορά και παράδοση φορτίων (έως >10 kg), αμυντικές εφαρμογές μεταφέροντας RPG, διανεμητές χειροβομβίδων ή κύτταρα όλμων IKNOWHOW SA- UGVMεταφορά φορτίου έως 50 κιλά ΚΡΙΤΟΝ DRONE- ΌΧΗΜΑ COMMAND CENTER- Όχημα με δυνατότητα χειρισμού drones, μετάδοσης εικόνας, σύστημα image recognition και υποστήριξης επικοινωνιών MESH2GO- ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ NORTHAEGEANSLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ- UGVΜη Επανδρωμένο Όχημα Εδάφους (ΜηΕΟΕ)- Αμφίβιο όχημα με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 500 kg. ΒΑΝΟΣ ΑΕ – drone Μεταφοράς φορτίου έως 8kg και ρίψης χειροβομβίδων SAMSUNG ELECTRONICS GREECES MSA- Πλατφόρμα επικοινωνιών samsung galaxy tactical baseline & command ΕΚΠΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, AUTONOMA, AIRTARUS, ABRIS, FLOWCOPTER- Ρομποτικό τετράποδοΣυμμετοχή στην άσκηση για μεταφορά φορτίου έως 4 kg ΙΧΩΡ- Υβριδικό drone που πετά και κυλά, εκτελώντας αναγνωριστικές αποστολές σε εσωτερικούς ή υπόγειους χώρους με χρήση MESH επικοινωνίας για συνεχή σύνδεση ακόμη και χωρίς σήμα RADAR ANTI-UAV IA AE Αναβαθμισμένο ΤΟΜΠ Μ113 το οποίο είναι εξοπλισμένο με το κιτ εγκατάστασης του πολυβόλου Μ61Α1 TWINLOGICSOLUTIONSIKE- MILVIEWSoftware AI για επίγνωση περιβάλλοντος, αναγνώριση και εντοπισμό στόχων & συμβάντων με ανάλυση εικόνας και βίντεο NYXPRODUCTION- drone ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DRONE- Έχει κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης.Μπορεί να παράγει επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις Μονάδες που χρησιμοποιούν Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα. ROBOTEOD ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ- Oχημα γενικής χρήσης φέρει τρία ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης ΑΕΜ (EOD), επιτρέποντας την απομακρυσμένη ανίχνευση, προσέγγιση και εξουδετέρωση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών χωρίς έκθεση προσωπικού, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ταχύτητα αντίδρασης. INTRACOMDEFENSE (IDE)= ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΡΌΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣΠαροχή ενέργειας στη στατική επίδειξη SECURAGEN.AII.K.E. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ (Λογισμικό σύστημα ανίχνευσης drone RF)BLUECURRENT-CFS ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ (Σύστημα παραγωγής ενέργειας ΝΕΑΡΧΟΣ που αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία) ΕΡΓ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΘ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ (Σύστημα μετατροπής συμβατικού κινητήρα πετρελαίου σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου-μεθανόλης)ACTAΣύστημα Optical Fiber Sensing για perimeter physical security για φύλαξη συνόρων , στρατοπέδων, αεροδρομίων κλπ. DJIMATRICE 300 DJI MAVIC 3 DJI MATRICE 30T DJI MAVIC 3T DJI MAVIC 4 PRO OZZIEROBOTICS – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ- Μη επανδρωμένο όχημα (UGV) με δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης, αναγνώρισης στόχων και μεταφοράς εφοδίων IKNOWHOW SA- drone αυτοκτονίας- FPV φορέα πυρομαχικών ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ- Πλατφόρμα για ανίχνευση, παρακολούθηση, αναγνώριση και εξουδετέρωση μη εξουσιοδοτημένων ΣμηΕΑ και μηχανισμός εξουδετέρωσης παρεμβολών με δυνατότητα εντοπισμού του παρεμβολέα και λήψης μέτρων αντιστάθμισης RTVP (RESILIENCE TECH VENTURE PARTNERS)- FPV Drone σχεδιασμένο για αποστολές ταχείας ανάπτυξης, με δυνατότητα μεταφοράς και ρίψης φορτίου σε προκαθορισμένο σημείο ΒΑΝΟΣ ΑΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ COUNTER DRONEΚεραία με κάμερες αναγνώρισης και drone jamming Σ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ- Φυσίγγια με σκάγια για κατάρριψη drones σε μεγάλες αποστάσεις ΕΚΠΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, AUTONOMA, AIRTARUS, ABRIS, FLOWCOPTER- FPV DRONEΜultirotor UAV with fiber opticΣυμμετοχή στην άσκηση για μεταφορά φορτίου έως 4 kg UCANDRONE- Drone στοχοποίησης NYXPRODUCTION- FPV DRONE