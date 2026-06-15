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Ο Βαγγέλης Παυλίδης και η Μαριάννα Σολκίδου ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στη Χαλκιδική, επισφραγίζοντας μια σχέση που κρατά περίπου δέκα χρόνια. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, παρουσία συγγενών, στενών φίλων και πολλών προσκεκλημένων από τον χώρο του ποδοσφαίρου, που βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από τα εφηβικά του χρόνια, έχει πορευτεί επί μία δεκαετία με αμοιβαία στήριξη τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του διαδρομή. Η Μαριάννα Σολκίδου, απόφοιτη οικονομικών σπουδών, ξεχώρισε με το κομψό νυφικό της, ενώ ο διεθνής επιθετικός εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος κατά τη διάρκεια της τελετής.

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Ο γάμος τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, με αρκετούς αθλητές, συμπαίκτες του Παυλίδη από την Εθνική Ελλάδας και φίλους του από την ευρωπαϊκή του πορεία να δίνουν το «παρών». Η παρουσία γνωστών προσώπων από τον αθλητικό χώρο προσέδωσε ξεχωριστή λάμψη στην εκδήλωση, η οποία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοινωνικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση σε παραλιακό χώρο της περιοχής, όπου οι καλεσμένοι γιόρτασαν με το νεόνυμφο ζευγάρι μέχρι αργά το βράδυ.

Η Χαλκιδική είχε ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς εκεί είχε πραγματοποιηθεί και η πρόταση γάμου έναν χρόνο νωρίτερα, σε ένα ρομαντικό σκηνικό με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Έναν χρόνο μετά, ο Βαγγέλης Παυλίδης και η Μαριάννα Σολκίδου αντάλλαξαν όρκους αγάπης, έχοντας δίπλα τους αγαπημένα τους πρόσωπα.