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Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε τον κίνδυνο ανατιμήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα λάβει μέτρα για την καταπολέμηση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Αναφορικά με την οικονομική πολιτική, ο κ.

Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη σημασία των επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, ενώ υπεραμύνθηκε των ελέγχων που διενεργούνται για την τήρηση της νομοθεσίας.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση για πολιτική σοβαρότητα και μετρημένο λόγο, απορρίπτοντας την τοξικότητα και τους τεχνητούς διχασμούς στην αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων.

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Εκπτωτικά πακέτα στα σούπερ μάρκετ ενόψει της εορταστικής περιόδου προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Εκείνη κι Εγώ», ο υπουργός αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητήσει να προετοιμαστεί σχετική πρωτοβουλία, προκειμένου οι καταναλωτές να βρουν εκπτωτικά πακέτα κατά τη διάρκεια των γιορτών.

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«Η συμφωνία με τους βιομήχανους και τους βιομήχανους τροφίμων από την αρχή ήτανε για μέχρι το τέλος του χρόνου και θα τηρηθεί. Επίσης, έχω ζητήσει και γίνεται μια σοβαρή προεργασία να υπάρξουν εκπτωτικά πακέτα προς τους καταναλωτές την περίοδο των εορτών ώστε να μην υπάρξει κανένας άνθρωπος που να μην μπορεί να απολαύσει αυτά που πρέπει.

Αυτά θα τα δείτε στα σούπερ μάρκετ άρα τις γιορτινές ημέρες στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας θα υπάρξει ένα πακέτο με υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, αυτά θα τα ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή όταν ολοκληρώσει την διαδικασία. Την ίδια ώρα, θεωρώ σφόδρα πιθανό ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός είναι ένας κίνδυνος, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ως πολιτεία είναι να εμποδίσουμε αυξήσεις αισχροκέρδειας. Εάν κάποιος με αφορμή ότι υπάρχει πρόβλημα με την αύξηση του κόστους αυξάνει τα ποσοστά κέρδους αυτό είναι πρόβλημα, και αυτός είναι ο λόγος που θα εισηγηθώ στην κυβέρνηση να ληφθούν κάποια μέτρα ξεχωριστά γύρω από αυτό τα οποία τα προετοιμάζουμε μαζί με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή. Δεν θα γίνει ανεκτή αισχροκέρδεια με αφορμή την αύξηση του κόστους» είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ερωτηθείς εάν συμμερίζεται την άποψη του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία καθόρισε το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, ο υπουργός απάντησε: «Η οικονομία παίζει πάντοτε ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε χώρα, αυτό ισχύει και την περίπτωση των ΗΠΑ, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην τσέπη των Αμερικανών πολιτών, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις και στη τσέπη και όλων των Ευρωπαίων πολιτών, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων και σε ολόκληρη τη Γη. Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για να γίνονται επενδύσεις και να υπάρχουν δουλειές και επίσης το κόστος των προϊόντων πολλαπλασιάζεται, κι αυτό δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ακρίβειας στη ζωή των πολιτών».

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης περί «ακρίβειας Μητσοτάκη», ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να ανέβουν όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ως σημαντικότερο επίτευγμα της κυβέρνησης τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα οδήγησαν στη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ η ανεργία υποχώρησε από το 18% στο 7%.

Σχετικά με την κριτική που δέχθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, ο υπουργός απάντησε: «Εγώ δεν πίνω τσάι, τσάι πίνανε εκείνοι, διότι οι πιο αυστηροί έλεγχοι που έχουνε γίνει στην αγορά τροφίμων όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης είναι τα τελευταία δύο χρόνια. Οι έλεγχοι ήταν χιλιάδες πρώτον, δεύτερον 25 εκατομμύρια πρόστιμα έπεσαν για παραβιάσεις της νομοθεσίας και ιδιαίτερα για παραβιάσεις του πλαφόν στα κέρδη. Πείτε στην κ. Κουφονικολάκου ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν το είχε κάνει ποτέ, εμείς το κάναμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και το βασικό είναι ότι το τηρήσαμε. Και επειδή μπορεί κάποιοι να ψελλίζουν ότι δεν εισπράξαμε τα πρόστιμα, σας ενημερώνω ότι τα πρόστιμα εισπράχθηκαν μέχρι το τελευταίο ευρώ».

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Όταν ρωτήθηκε εάν οι επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συμμορφώθηκαν, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Μια χαρά συνετίστηκαν. Κάθε εμπορική εταιρεία θέλει να έχει καλό όνομα στην αγορά, κι όταν τρως πρόστιμα δεν έχεις καλό όνομα στην αγορά – αυτό είναι αυτονόητο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλήρωσαν τα πρόστιμά τους και μαζεύτηκαν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τιμών. Το πρόβλημα τιμών συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού κόστους, με τις τιμές των καυσίμων και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, πράγματα για τα οποία τα αρμόδια υπουργεία έχουν κάνει μια σειρά παρεμβάσεις, ενισχύοντας με ένα σημαντικό τίμημα ώστε να μην πάει από ένα σημείο και πάνω η τιμή των καυσίμων».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, όπως συνέβη και στην περίπτωση των προϊόντων περιόδου, ο υπουργός Ανάπτυξης εξήγησε: «Το βασικό είναι ότι εδώ έρχονται τεράστια έσοδα για το κράτος, σε συνδυασμό με το χτύπημα της φοροδιαφυγής, με αποτέλεσμα να μπορεί το κράτος στη συνέχεια να κάνει μια σειρά παρεμβάσεις που χρειάζονται για τη στήριξη κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Θα εντόπιζα, λοιπόν, περισσότερο ότι το θέμα του ΦΠΑ σχετίζεται με αυτή την επιδίωξη και όχι με κάτι άλλο. Εξάλλου, αν κάπου μειώνεται ο ΦΠΑ, θα πρέπει να υπάρχουν συνδυαστικά μέτρα για να υπάρξει και πραγματική μείωση της τιμής και να μην υπάρξει ενσωμάτωση αυτή της μείωσης μέσα στο κέρδος του εμπόρου. Θέλει προσοχή αυτό για να φτάσει στον καταναλωτή και κυρίως για να διατηρηθεί».

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές. «Πιστεύω ότι με την κατάλληλη πολιτική στρατηγική είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Το πιο σοβαρό που έχουμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε και σε τμήματα της κοινωνίας τα οποία δυσκολεύονται και δοκιμάζονται, να αποδείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία και δεν έχουμε αποξενωθεί από αυτή ύστερα από 8 χρόνια στην κυβέρνηση. Να προβάλουμε τα θετικά αποτελέσματα του έργου μας και την αξιοπιστία της πολιτικής μας, αλλά επιμένω: Να απευθυνθούμε και σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν την κριτική τους, τις δυσκολίες τους κ.λπ. γιατί αυτός ο αριθμός είναι και αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, και εκεί θα παιχτούν οι εκλογές».

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Τέλος, αναφερόμενος στο κλίμα τοξικότητας που επικρατεί στην πολιτική αντιπαράθεση, ο υπουργός κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν μεγαλύτερη σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση. «Ας είμαστε όλοι μετρημένοι και σοβαροί, ας μιλάμε στην κοινωνία με μεγαλύτερη σεμνότητα και αίσθηση καθήκοντος. Αυτό αφορά όλους μας. Η Ελλάδα πρέπει να αφήσει οριστικά στο χθες τον τοξικό πολιτικό λόγο και τους τεχνητούς διχασμούς, οι οποίοι δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα στην εποχή μας».