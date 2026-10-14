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Ένας επιβάτης δάγκωσε γυναίκα οδηγό ταξί επειδή το POS δεν είχε σήμα! Παράνοια. Η κοινωνία χάνει την ψυχραιμία και τις αντοχές της. Οι άνθρωποι της «κίτρινης αρμάδας» δουλεύουν δωδεκάωρα, νύχτες, σε ερημικούς δρόμους, χωρίς προστασία.

Στη Γενεύη συνάντησα ταξιτζή με λυκόσκυλο στο κάθισμα του συνοδηγού! Δεν προτείνω σκύλους. Προτείνω προστατευτικά διαχωριστικά, όπως στο Λονδίνο, και συστήματα άμεσης επικοινωνίας.

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Πού είναι ο αστυνομικός της γειτονιάς; Δεν αρκεί η αυτοάμυνα.

Τα υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη οφείλουν να χρηματοδοτήσουν την ασφάλεια των οδηγών. Δεν μπορεί ένα τόσο χρήσιμο επάγγελμα να παραμένει απροστάτευτο. Η ανθρώπινη ζωή προηγείται κάθε κόστους. Και η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της.