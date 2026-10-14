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Η οικογένεια του θύματος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη δημοσίευση βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του νεαρού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις αναρτώντας το επίμαχο οπτικό υλικό στον προσωπικό του λογαριασμό, συνοδεύοντάς το με ένα σχόλιο για τη φύση.

Οι συγγενείς του εκλιπόντος απηύθυναν έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο, τονίζοντας ότι η διακίνησή του επιδεινώνει τον πόνο τους και είναι προσβλητική.

Το δημοτικό συμβούλιο του Ντόνκαστερ διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος και την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο πάρκο.

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Οργή και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια ενός 23χρονου Βρετανού η αναπαραγωγή βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του, όταν δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από τίγρη σε ζωολογικό πάρκο της Αγγλίας. Ανάμεσα σε όσους δημοσίευσαν το επίμαχο υλικό ήταν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις με το σχόλιο που συνόδευε την ανάρτησή του.

Ο Γουίλιαμ Τσάπμαν έχασε τη ζωή του το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο Yorkshire Wildlife Park, στο Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ένα βίντεο διάρκειας περίπου 41 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η επίθεση της τίγρης στον νεαρό, γράφοντας: «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση!».

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Η ανάρτηση έγινε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, καθ’ οδόν προς την Αλάσκα για προεκλογική συγκέντρωση. Το βίντεο αναδημοσιεύθηκε στη συνέχεια και από επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, ενώ ο Τραμπ ανάρτησε και δεύτερο απόσπασμα, με εικόνες που φέρονται να δείχνουν επιθέσεις λιονταριών σε ανθρώπους, υπό τους ήχους εύθυμης μουσικής.

President Trump posted video of a tiger attacking a man inside a zoo enclosure, captioned: "Don’t ever mess with nature! President DJT" https://t.co/pL8ZwgAoEM October 13, 2026

Η οικογένεια του 23χρονου απηύθυνε έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του υλικού, τονίζοντας ότι οι εικόνες επιδεινώνουν τον πόνο της σε μια ήδη εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

«Η οικογένεια είναι απολύτως συντετριμμένη από την απώλειά του και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα έχουν συμβεί», ανέφεραν οι συγγενείς του, χαρακτηρίζοντας τη δημοσίευση των εικόνων βαθιά προσβλητική.

«Η δημοσίευση και διακίνηση βαθιά προσβλητικού οπτικού υλικού προκαλεί στην οικογένεια τεράστια οδύνη σε μια εξαιρετικά ευάλωτη στιγμή», υπογράμμισαν, ζητώντας να σταματήσει η διάδοση του βίντεο.

🚨 NEW: The man mauled by a tiger after entering its enclosure at Yorkshire Wildlife Park has been named as William Chapman He posted a video of himself inside the enclosure just moments before the attack https://t.co/gTFIZXXQPS Advertisement October 13, 2026

Στην ίδια ανακοίνωση περιέγραψαν τον Γουίλιαμ ως έναν «έξυπνο, ζεστό και κοινωνικό νέο», τον οποίο αγαπούσαν βαθιά. Αποκάλυψαν, παράλληλα, ότι αντιμετώπιζε επί σειρά ετών σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Όπως διευκρίνισαν, η αξιολόγηση του κατά πόσο η κατάστασή του συνδέεται με το περιστατικό ανήκει στον ιατροδικαστή.

«Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες Αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διαπιστωθεί γιατί ο αγαπημένος μας γιος έκανε αυτό που έκανε», ανέφεραν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, ο 23χρονος επισκεπτόταν μόνος του το πάρκο, όταν πέρασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο μιας τίγρης της Σιβηρίας, γνωστής ως Αλτάι, βάρους περίπου 200 κιλών.

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Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από την επίθεση ο νεαρός βρισκόταν σε υπερυψωμένο διάδρομο πάνω από τον χώρο του ζώου, ακούγοντας μουσική από τα ακουστικά του. Κάποια στιγμή ζήτησε από επισκέπτρια να τον φωτογραφίσει με την τίγρη στο φόντο. Αργότερα άρχισε να σκαρφαλώνει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, παρά την προσπάθεια μιας γυναίκας να τον σταματήσει, και πήδηξε από ύψος περίπου 3,6 μέτρων μέσα στον χώρο του ζώου.

Βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνει να πλησιάζει την τίγρη, η οποία βρισκόταν ξαπλωμένη σε ξύλινη πλατφόρμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζώο κατέβηκε, τον πλησίασε και αρχικά τον μύρισε προτού του επιτεθεί στον λαιμό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 13:30, ωστόσο ο 23χρονος διαπιστώθηκε ότι είχε πεθάνει στο σημείο.

Ο Γουίλιαμ Τσάπμαν είχε ασχοληθεί με την υποκριτική από παιδί, συμμετέχοντας σε βρετανικές τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων η σειρά «May Contain Nuts» του ITV το 2009 και η σειρά «True Stories» του BBC το 2012. Η σχολή υποκριτικής Jackie Palmer Stage School, στην οποία είχε φοιτήσει, τον αποχαιρέτησε με ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους φίλους του.

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Το ζωολογικό πάρκο εκκενώθηκε μετά το περιστατικό και παρέμεινε κλειστό τις επόμενες ημέρες, ενώ η διοίκηση ανακοίνωσε ότι η τίγρη Αλτάι είναι καλά στην υγεία της και δεν πρόκειται να θανατωθεί. Εργαζόμενοι του πάρκου υπογράμμισαν ότι το ζώο δεν ευθύνεται για όσα συνέβησαν.

Την ίδια ώρα, το δημοτικό συμβούλιο του Ντόνκαστερ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, σε συνεργασία με την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες. Οι Αρχές εξετάζουν πώς ο 23χρονος κατάφερε να περάσει τα προστατευτικά εμπόδια και να εισέλθει στον χώρο της τίγρης.

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