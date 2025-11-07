Ξεκίνησε σήμερα (7/11) στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ευθύνης γύρω από την πολύκροτη Σύμβαση 717 «Ανάταξη και Αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας».

Οι κατηγορούμενοι ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας, που είχαν οριστεί από τις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν την υλοποίηση του έργου, φέρονται –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– να υπέπεσαν σε παραλείψεις και αντιφάσεις στο πόρισμά τους και να μην αποτίμησαν τη ζημία για το Δημόσιο.

Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, όπως αναφέρει το dikastiko.gr, δήλωσαν συγγενείς θυμάτων, μεταξύ των οποίων οι Παύλος Ασλανίδης, Βασίλειος Χατζηχαραλάμπους, Χρήστος Τηλκερίδης, Ζαφείρω Καρασάββα, Αντώνης Ψαρόπουλος και η Μαρία Καρυστιανού, που έχασαν την κόρη τους στο δυστύχημα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων εναντιώθηκαν στην παράσταση πολιτικής αγωγής, ζητώντας την αποβολή των συγγενών από τη διαδικασία. «Η παράσταση πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη. Εδώ, το προσβληθέν έννομο αγαθό είναι η καθαρότητα της δημόσιας υπηρεσίας».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των συγγενών αντέτειναν πως υπάρχει σαφής αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των ελεγκτών και του τραγικού αποτελέσματος. «Αν ο έλεγχος είχε γίνει όπως όριζε ο νόμος, θα είχαν επισημανθεί εγκαίρως οι παραλείψεις στην ΕΡΓΟΣΕ, και πιθανότατα θα είχαν ληφθεί μέτρα που θα απέτρεπαν την καταστροφή», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο έχει διακόψει για να προτείνει η εισαγγελέας της έδρας σχετικά με την αποβολή ή μη της υποστήριξης κατηγορίας.

Η ανακοίνωση των συγγενών θυμάτων στα Τέμπη

Για το θέμα ανακοίνωση εξέδωσαν και συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών:

Από το 2018 ξεκίνησε από το τότε Σ.Ε. Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η διερεύνηση, στα πλαίσια δικογραφίας που είχε σχηματιστεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για απιστία επίορκων δημοσίων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση της σύμβασης 717/2014 «Ανάταξη και Αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας». Η έρευνα αρχικά ανατέθηκε στην Επιθεωρήτρια Μαγδαληνή Γεροντίδου, από την οποία όμως, στη συνέχεια, σκοπίμως (;) αφαιρέθηκε και ανατέθηκε τον Μάιο του 2021 στους Ελεγκτές Χρήστο Σπηλιωτόπουλο και Δημήτριο Τραπεζιώτη.

Οι ανωτέρω ελεγκτές, παρά τη διαπίστωση σωρείας αντισυμβατικών και παράνομων πράξεων, κατέληξαν με το πόρισμα τους, αυθαίρετα και αντιφατικά, στην ανεπίτρεπτη και παράνομη αξιολογική κρίση ότι δεν πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των ανωτέρω επίορκων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ. Αποτέλεσμα του πορίσματός τους ήταν η υπόθεση να τεθεί αρχικά στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η παράνομη συμπεριφορά των δύο ελεγκτών συνέβαλε στην ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση της υλοποίηση της σύμβασης 717/2014, με τελικό αποτέλεσμα την εγκληματική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη και το θάνατο 57 ανθρώπων, γεγονότα που δεν θα είχαν επέλθει εάν οι ανωτέρω δύο ελεγκτές είχαν αναδείξει εγκαίρως, ως όφειλαν, την παράνομη συμπεριφορά των αρμόδιων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ.

Παρ’ όλα αυτά την Παρασκευή 7.11.25 οι ανωτέρω δύο ελεγκτές δικάζονται, μετά από αναβολή, όχι για κακούργημα αλλά για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, δικαιώνοντας έτσι και την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Αδειλίνη, η οποία, όταν στις 12-12-2023 της θέσαμε το θέμα της σχέσης της σύμβασης 717 με το έγκλημα των Τεμπών, δεν δίστασε να μας αντικρούσει με το αποπροσανατολιστικό κυβερνητικό αφήγημα «τι σχέση μπορεί να έχει η σύμβαση 717 με τη θανατηφόρα σύγκρουση»! Εν όψει των ανωτέρω θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο ελεγκτών, ώστε να τιμωρηθούν για τις κακουργηματικές στην πραγματικότητα ενέργειές τους, δεδομένου ότι οι σκόπιμες εγκληματικές ενέργειές τους οδήγησαν στο θάνατο τους αγαπημένους μας.

Οι συγγενείς των θυμάτων

Γκανίδου Δέσποινα Παπάζογλου Λυσσίμαχος Βασάρα Ελένη Τσακλίδης Γεώργιος Χατζηβασιλείου Νικόλαος Φιοριάν Γαβριέλα Παπαγγελής Ηλίας Ντόλκα Μαρία Παυλίδου Έλλη Παυλίδης Βασίλειος Παυλίδης Σωκράτης Χούπας Χρήστος Γκοντούλη Ασημίνα Ψαρόπουλος Αντώνιος Ελευθεριάδης Θεόδωρος Ασλανίδης Παύλος Λαζαρίδου Νικολέτα Ασλανίδης Ιωάννης Ασλανίδης Άγγελος Μπέζας Δημήτριος Κοκάλα Φωτεινή Χατζηχαραλάμπους Βασίλειος Γεωργακοπούλου Περσεφόνη Χατζηχαραλάμπους Ανδρέας Ανδρεάδου Κανέλα Καρασάββας Αντώνιος Καρασάββα Ζαφειρώ Τιλκερίδης Χρήστος Παπαπέτρου Πέτρα Τιλκερίδης Δημήτριος Τιλκερίδης Λουκάς